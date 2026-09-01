Sport

Gigi Becali încearcă să deturneze transferul lui Lameira la U Craiova!

Gigi Becali încearcă să dea marea lovitură la FCSB și să îl deturneze pe Joao Lameira din drumul spre Universitatea Craiova! Informații de ultim moment!
Catalin Oprea
01.09.2026 | 18:16
Gigi Becali incearca sa deturneze transferul lui Lameira la U Craiova
breaking news
Gigi Becali încearcă să deturneze transferul lui Lameira la U Craiova. Foto: Sport Pictures
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Gigi Becali (68 de ani) încearcă în aceste ore să îl deturneze pe Joao Lameira (27 de ani) de la Oțelul Galați din drumul său spre Universitatea Craiova și să îl aducă în schimb pe mijlocașul defensiv portughez la FCSB. În trecut, finanțatorul clubului roș-albastru fusese sfătuit în acest sens de Marius Șumudică.

Gigi Becali încearcă să-l deturneze pe Joao Lameira din drumul spre U Craiova și să-l aducă în schimb la FCSB

Informația de ultimă oră a fost furnizată de către jurnalistul Emanuel Roșu prin intermediul rețelelor de socializare. Anterior, FANATIK a informat că echipa din Bănie a ajuns la un acord cu Oțelul pentru transferul lui Lameira în schimbul sumei totale de 500.000 de euro. Conform sursei citate, Becali a făcut ulterior și el o ofertă, iar în prezent cursa dintre cele două echipe este deschisă. Totul s-ar putea decide în următoarele ore.

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Marius Șumudică, convins că Joao Lameira este potrivit pentru FCSB

În trecutul destul de apropiat, Joao Lameira i-a fost propus lui Gigi Becali de către Marius Șumudică. Acesta s-a exprimat atunci pe seama acestui subiect în direct la FANATIK SUPERLIGA: „Din punctul meu de vedere, cred că este ceea ce îi lipsește FCSB-ului în momentul de față. Eu l-am urmărit când pregăteam meciurile la Rapid.

L-am văzut, mi-a sărit în ochi, l-am vrut la Rapid. Am vorbit atunci cu Dorinel Munteanu și a zis că nu, că nu îl poate pierde. Am vorbit cu el după meci și am făcut 0-0 în Giulești, parcă.  A zis că nu se pune problema, că este pilonul lui de bază și un jucător foarte bun.

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După care am început să-l urmăresc și m-am uitat și acum, fiindcă m-a sunat o echipă din Turcia. M-a sunat o echipă din Turcia pentru el să mă întrebe și eu n-am nicio relație la Galați. M-a sunat și am zis, din ce citisem în presă, că pleacă în Polonia!”. 

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