Gigi Becali încearcă să-l convingă pe Edi Iordănescu să vină la FCSB. Exclusiv

Eliminarea rușinoasă din turul II preliminar al UEFA Conference League a fost ca o revelație pentru Gigi Becali, care deși i-a luat apărarea lui Dinu Todoran, pe care l-a absolvit de orice vină pentru înfrângerea cu Șahtior Karagandy, este dispus să aducă un antrenor la FCSB, așa cum își doresc și fanii echipei.

FANATIK a aflat că Edi Iordănescu este primul pe listă, iar patronul „roș-albaștrilor” îl așteaptă să se întoarcă din vacanță, pentru a purta o discuție cu el în privința preluării echipei.

Gigi Becali încearcă să-l aducă pe Edi Iordănescu la FCSB

Gigi Becali este hotărât să facă schimbări importante la FCSB după eliminarea din preliminariile Conference League, și nu va mai beneficia de o tragere la sorți favorabilă în viitoarele ediții ale competițiilor europene.

Edi Iordănescu pare să fie candidatul ideal pentru a prelua echipa, mai ales că în sezonul trecut, tehnicianul scria încă o filă de istorie pentru CFR Cluj, câștigând campionatul, dar și Supercupa României, la penalty-uri, chiar în fața FCSB-ului.

Acum, fostul antrenor al campioanei României e plecat din țară două săptămâni, în concediu, dar cu el și va încerca să-l convingă să preia echipa.

Edi Iordănescu are în palmares 3 trofee: 2 Supercupe ale României și 1 titlu în Liga 1, toate fiind cucerite cu CFR Cluj.

Echipele antrenate de Edi Iordănescu:

FCSB (interimar)

Fortuna Brazi

FCM Târgu-Mureș

Pandurii Târgu-Jiu

CSKA Sofia

Astra Giurgiu

Gaz Metan Mediaș

CFR Cluj (în două rânduri)

Dinu Todoran, iertat de patron după eliminarea cu Șahtior Karagandy

cele mai dure eliminări ale echipelor românești din competițiile europene, Gigi Becali l-a iertat pe Dinu Todoran, antrenorul echipei, după înfrângerea cu Șahtior Karagandy.

„Nu mai am jucători care să facă performanță, nu mai am! Ce să fac, am cei mai buni jucători, dar degeaba. Nu pun alt antrenor, nu are vină antrenorul că jucătorii nu vor să alerge”, a spus patronul „roș-albaștrilor” imediat după eliminarea FCSB-ului din preliminariile Conference League.

Totuși, se pare că Gigi Becali își dorește un antrenor cu experiență la echipă, cum este Edi Iordănescu, acum când FCSB-ului i-a rămas ca obiectiv câștigarea campionatului și a Cupei României.

43 de ani este vârsta lui Edi Iordănescu

Gigi Becali l-a felicitat pe Mihai Rotaru pentru că l-a adus pe „Reghe”

a ales în cele din urmă să meargă la Craiova, iar FANATIK, lăudând alegerea făcută de Mihai Rotaru:

„Pentru Universitatea Craiova, Reghe este cea mai bună alegere. A demonstrat, n-ai ce să zici? Când vorbești de Olăroiu, Reghecampf, Șumudică, vorbești de antrenori care au demonstrat.

În schimb, nu știu pentru Reghe cât de bună este alegerea. Ca să câștigi titlul îți trebuie echipă și nu știu cât de buni sunt cei de la Craiova. O să vedem, dar pentru Rotaru e cea mai bună alegere”.