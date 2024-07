Gigi Becali, încrezător în calificare după FCSB – Maccabi Tel Aviv 1-1: ”S-a jucat la o singură poartă”

în fața campioanei Israelului, iar calificarea mai departe se va decide în returul de la Budapesta, care este programat miercuri, 31 iulie.

Prima reacție a lui Gigi Becali după FCSB – Maccabi Tel Aviv 1-1

La finalul partidei FCSB – Maccabi Tel Aviv 1-1, din prima manșă a turului 2 preliminar al Champions League, patronul Gigi Becali a fost impresionat de evoluția campioanei României și consideră că s-a jucat la o singură poartă.

”N-a avut finalizarea lui Coman, să vină Rădoi fundaș central atunci. De ce să mai vorbim de Coman acum. Noi vorbim de ce avem la echipă. Pe Coman am luat 5 milioane de euro. Are rost să vorbim de Coman? Coman s-a făcut milioane, ce rost are să vorbim de el acum. Nu are rost să vorbesc de Coman. Eu zic că nu aveam ocaziile astea cu Florinel Coman.

Băluță a jucat bine. S-a jucat la o singură poartă, cu Maccabi Tel Aviv, o echipă valoroasă cum zice lumea. Pe mine m-a impresionat echipa mea. Dacă lumea spune că Maccabi e o echipă extraordinară și echipa mea a jucat doar la poarta lor înseamnă că e sunt încântat de asta.

Eu nu zic că e bună Maccabi, zic că e foarte bună FCSB. Am avut mai puține emoții cu Maccabi decât cu U Cluj sau cu Unirea Slobozia. Am avut mai multe ocazii decât cu Slobozia, am avut un meci mai bun decât cu Slobozia. Eram sigur de egal. Eu văd favorită pe FCSB. Ne va scoate doar dacă Dumnezeu e împotriva noastră. Ei nu ne pot bate pe noi.

Se poate întâmpla să dea un gol pe o greșeală, dar ei nu cum. Avantajul nostru este că acum îi știm, le-am luat pulsul, avem curaj. Am văzut că ei trag de timp, portarul a luat galben pentru tragere de timp. Clar că ne-au luat frica. Avem ascendent asupra lor, avem prima șansă”, a declarat Becali, la .

Șut a ieșit accidentat

Israelienii au deschis scorul prin Dan Biton, după o , care nu a reușit să intercepteze balonul. Din fericire, FCSB a restabilit imediat egalitatea prin fundașul central Joyksim Dawa.

După o primă repriză echilibrată, FCSB a făcut două schimbări la pauză. , care nu s-a văzut în atac, și pe Mihai Lixandru, în locul lor aruncându-i în luptă pe David Miculescu și Baba Alhassan.

La mijlocul reprizei secunde, ”roș-albaștrii” l-au pierdut și pe al doilea mijlocaș central cu care a început meciul. și a fost înlocuit cu Malcom Edjouma.