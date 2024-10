Gigi Becali, încrezător înaintea unui nou proces pentru marca Steaua: ”Dacă o să câștig acolo, o folosesc deja”

Clubul din SuperLiga a înregistrat la Biroul European de Proprietate Intelectuală (EUIPO) dreptul de a folosi marca Steaua, dar CSA a contestat această acțiune și urmează să se judece apelul.

Ce va face Gigi Becali va câștiga marca Steaua

Gigi Becali nu are niciun fel de emoții pentru recursul înaintat de Clubul Sportiv al Armatei și chiar a mărturisit că va începe să folosească marca Steaua după ce va avea câștiga de cauză în procesul de la Madrid.

”Marca Steaua… Trebuie să ne vină rezultatul acum de la Madrid. Am înregistrat-o la Madrid, ei au făcut opoziție, mergem la judecată să facem revizuire. Dacă Europa ne dă marca Steaua…

Că ne-a aprobat-o, dar au făcut ei opoziție, dar o vor respinge. Apoi venim aici, că avem marca Steaua în Europa. Noi n-am schimbat numele niciodată. FCSB e Steaua. Aici nu e vorba de nume, e vorba de ce crede suporterul.

Dacă vom câștiga, facem revizuire în România la hotărârea Înaltei Curți sau folosim motivarea la instanțele din România și apoi buluc pe capul lor. Dacă o să câștig acolo, o folosesc deja. Păi, dacă eu am marcă europeană? Am înregistrat, am marcă europeană.

Ei au făcut opoziție, nu? E marca Steaua și o să o folosim ca până acum. Știi ce o să vedeți? O să vedeți și marca lor anulată. La fotbal, nu la celelalte. Dacă cinci ani nu folosești o marcă, iar ei n-au folosit-o 10, e în decădere”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

Becali a dat de pământ cu judecătorii din România

Încă din luna august, Adrian Căvescu, avocatul celor de la FCSB, explica în exclusivitate pentru FANATIK că gruparea patronată de Gigi Becali și va putea apoi folosi marca Steaua.

La finalul săptămânii trecute, finanțatorul campioanei României a avut un nou pe tema scandalului dintre FCSB și Clubul Sportiv al Armatei legat de cine este continuatoarea legendarei echipe Steaua.

”FCSB – Steaua… Asta înseamnă. Fotbal Club Steaua București, astea sunt inițialele. Eu acum spun că sunt FCSB – Steaua. Cât de curând va fi Steaua. Dacă au făcut niște judecători niște tâmpenii… Credeți ce vreți, eu zic ce vreau.

N-am voie să îmi dau cu părerea? Putem să comentăm și hotărârile justiției. Le respectăm, dar în același timp putem să și comentăm, nu? Și asta e părerea mea, că avem voie să ne dăm cu părerea”, spunea Becali.