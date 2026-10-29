Gigi Becali, indicii despre transferurile din iarnă! Ce fel de fotbaliști vrea să aducă la FCSB

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Chiar dacă Laurențiu Reghecampf a obținut trei victorii din cele trei meciuri de campionat, Gigi Becali a concluzionat că echipa sa nu are valoare și că este nevoie clară de întăriri în această iarnă. Părerea sa nu s-a schimbat nici măcar după victoria din derby-ul cu Rapid, dar s-a accentuat după eșecul din Cupa României Betano. Omul de afaceri a explicat pe ce posturi vrea să transfere jucătorii respectivi.

Cinci transferuri la FCSB în iarnă! Gigi Becali a dezvăluit care sunt posturile vizate

După ce a văzut și rezervele la treabă, Gigi Becali a răbufnit încă o dată și a explicat că echipa sa nu are valoare. Omul de afaceri nu este supărat doar pe prestația rezervelor, ci și pe mulți dintre titulari. Spre exemplu, Aymen Boutoutaou nu se numără printre favoriții săi, deși algerianul a rezolvat derby-ul cu Rapid din etapa trecută, însă nu a reușit să facă diferența venind de pe bancă în meciul cu Gloria Bistrița.

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iar imediat după meciul din Cupa României Betano a explicat care sunt posturile vizate: „Vreau să iau un șesar, un nouar, un decar și un fundaș dreapta. Acolo, îl am pe Crețu, dar e bătrân, cât să mai poată? Labonne nu-mi place. Este vina mea, eu l-am adus. Ei mi l-au arătat și eu am dat acceptul, îmi asum. L-am văzut trei minute și mi s-a părut că e bun”, a declarat Gigi Becali la

Ultimele transferuri l-au nemulțumit total pe Gigi Becali

la nivel de „primul 11”, tocmai de aceea Gigi Becali vrea să aducă un mijlocaș la închidere, după ce Ofri Arad și Eddy Gnahore par să fie departe de ceea ce își dorește patronul echipei de la un fotbalist ce ocupă rolul de „șesar”.

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În ceea ce privește numărul 9, Gigi Becali i-a adus pe Arnold Garita și Denis Drăguș după plecarea lui Daniel Bîrligea, însă până acum niciunul nu a făcut diferența. Camerunezul a primit foarte multe șanse, însă a reușit să înscrie un singur gol și cel mai probabil va părăsi echipa în această iarnă. În ceea ce-l privește pe Drăguș, internaționalul român nu a reușit să-și pună amprenta din cauza accidentărilor, însă, cu siguranță, va avea nevoie de un concurent pe post. Aymen Boutoutaou, fotbalist ce poate acoperi postul de decar, a avut atât evoluții bune, cât și mai puțin bune, însă el nu este pe placul patronului. Nici Meriton Korenica, care ar putea juca acel post, nu se regăsește momentan în formația roș-albastră și este departe de omul ce impresiona în tricoul lui CFR Cluj. De asemenea, Ronny Labonne nu a reușit să-l facă rezervă pe „gladiatorul” Vali Crețu, iar Batubinsika a rămas doar rezerva lui Dawa.