Gigi Becali, îngrijorat după Drita – FCSB 1-3: „Nu putem face posesie!”

Totuși, Gigi Becali, patronul campioanei României, nu e total mulțumit de evoluția echipei sale.

FCSB continuă să aibă probleme. Ce nu a mers în meciul cu Drita

Roș-albaștrii au avut parte de un început dezastruos de sezon și încă sunt mari probleme în jocul echipei lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Deși FCSB s-a impus în dubla manșă, încă sunt chestiuni de rezolvat pe faza de construcție.

Jucătorii din linia mediană lasă foarte multe spații în momentul în care fac tranziția pozitivă, iar adversarul reușește să ajungă rapid la poarta lui Ștefan Țarnovanu în momentul în care recuperează mingea. În plus, pe faza ofensivă, atacanții sunt rar găsiți cu pase în careu.

Gigi Becali, anunț ferm: „Revin Tănase și Olaru, cu ei putem face posesie”

Gigi Becali a remarcat și el un detaliu interesant. a observat faptul că echipa sa nu mai reușește să pună stăpânire pe posesie și, de multe ori, jucătorii aleg să rezolve fazele cu mingi lungi la bătaie.

Totuși, omul de afaceri e convins că, în momentul în care pinoii de bază din echipa sa vor reveni la capacitate maximă — Florin Tănase și Darius Olaru — jocul va arăta cu totul altfel și formația lui Elias Charalambous va reuși să își domine adversarii.

„Noi, normal, când aveam 2-0, nu mai aveam nevoie de al treilea gol. Aveam 3-0 la general. Noi trebuia să facem posesie. Nu puteam face posesie. Bine, revin Tănase și Olaru, cu ei putem face posesie. Voi ați văzut altfel, eu văd altfel. Voi vedeți scorul pe tabelă”, a declarat Gigi Becali la Prima TV.

Duminică seara, FCSB va juca cu Rapidul în Superliga României, iar săptămâna viitoare, campioana României va da piept cu Aberdeen în manșa tur a playoff-ului Europa League. Se anunță o dublă de foc pentru roș-albaștri.