Gigi Becali, îngrijorat înainte de CFR Cluj – FCSB: “E deja groasă treaba! Nu mai e de glumă”. Ce a discutat cu Neluţu Varga: “E foarte supărat!”

. Se anunță un duel extrem de interesant în Gruia. Se întâlnesc două echipe aflate în criză, iar Gigi Becali, patronul clubului din capitală, s-a declarat îngrijorat. El chiar a purtat o discuție cu Neluțu Varga, finanțatorul grupării din Ardeal.

CFR Cluj – Dinamo, derby de foc în partea de jos a clasamentului

Atât CFR Cluj, cât și FCSB se află în partea de jos a clasamentului. O eventuală înfrângere ar face situația îngrijorătoare. Au trecut deja 7 etape din Superligă, iar campioana și vicecampioana nu își găsesc ritmul de joc.

și a făcut câteva dezvăluiri înainte de derby-ul de duminică seara. Omul de afaceri e convins că tot FCSB și CFR Cluj se vor bate, în acest sezon, pentru titlul de campioană în Superligă, la fel cum s-a întâmplat și în ultimii ani.

Ce au discutat Gigi Becali și Neluțu Varga înainte de CFR – FCSB. „ Noi râdem, glumim, dar e groasă”

„Îl mai las pe tati puțin, că e și el supărat. El a spus că ia 10 jucători, dar i-am zis să nu fie fraier. Are echipă valoroasă. Greșește. Se întâmplă. El are 5 puncte, cum am și eu, dar are un meci în minus. Eu stau mai rău ca el. Greșește. Are jucători valoroși. El, tati, e singurul care se luptă cu mine. Dacă face și el greșeli, înseamnă că am scăpat. Știi ce i-am spus? Îți zic în premieră. I-am spus că tot cu el mă bat la campionat. N-am vrut să audă Mirel, că se supără. El a spus: «Așa e, tati, numai noi doi suntem». Mi-a spus toate. Eu i-am zis că e greșeală. Are echipă valoroasă. E supărat. Era foarte supărat.

Joc cu tati duminică. E groasă treaba. Noi râdem, glumim, dar e groasă. E important. E foarte important. Îți dai seama. Craiova are deja 14 puncte. De meci n-am vorbit cu Neluțu. Aseară am aflat că jucăm duminică. Cum să nu fie important? Ne trebuie o victorie cu o echipă mare”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, mesaj pentru Șucu și Rotaru. „Stai puțin, 7-8 etape. Vorbim atunci”

În plus, latifundiarul din Pipera a spus câteva cuvinte și despre Universitatea Craiova și Rapid București, echipele din fruntea clasamentului. Gigi Becali a dat de înțeles că, în acest moment, ele nu sunt principalele sale rivale.

„La ora asta, să vorbești de Șucu și Rotaru nu poți. Trebuie să urci pe scară ca să te uiți la ei. Stai puțin, 7-8 etape. Vorbim atunci. Cum să vorbești cu Rotaru, care are 14 puncte distanță? El e băiat bun. Eu, dacă eram în locul lui… Nu e frumos să vorbești”, a mai spus Becali, în direct și în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.