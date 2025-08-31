Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, îngrijorat înainte de CFR Cluj – FCSB: “E deja groasă treaba! Nu mai e de glumă”. Ce a discutat cu Neluţu Varga: “E foarte supărat!”

Ce spune Gigi Becali, patronul de la FCSB, înainte de derby-ul cu CFR din Gruia. Omul de afaceri a vorbit la telefon cu Neluțu Varga.
Alex Bodnariu
31.08.2025 | 15:00
Gigi Becali ingrijorat inainte de CFR Cluj FCSB E deja groasa treaba Nu mai e de gluma Ce a discutat cu Nelutu Varga E foarte suparat
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, INGRIJORAT LA MAXIMUM inainte de derby-ul CFR Cluj - FCSB

Weekendul acesta, CFR Cluj primește vizita campioanei României, FCSB. Se anunță un duel extrem de interesant în Gruia. Se întâlnesc două echipe aflate în criză, iar Gigi Becali, patronul clubului din capitală, s-a declarat îngrijorat. El chiar a purtat o discuție cu Neluțu Varga, finanțatorul grupării din Ardeal.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj – Dinamo, derby de foc în partea de jos a clasamentului

Atât CFR Cluj, cât și FCSB se află în partea de jos a clasamentului. O eventuală înfrângere ar face situația îngrijorătoare. Au trecut deja 7 etape din Superligă, iar campioana și vicecampioana nu își găsesc ritmul de joc.

Gigi Becali a vorbit cu Neluțu Varga la telefon și a făcut câteva dezvăluiri înainte de derby-ul de duminică seara. Omul de afaceri e convins că tot FCSB și CFR Cluj se vor bate, în acest sezon, pentru titlul de campioană în Superligă, la fel cum s-a întâmplat și în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Ce au discutat Gigi Becali și Neluțu Varga înainte de CFR – FCSB. „ Noi râdem, glumim, dar e groasă”

„Îl mai las pe tati puțin, că e și el supărat. El a spus că ia 10 jucători, dar i-am zis să nu fie fraier. Are echipă valoroasă. Greșește. Se întâmplă. El are 5 puncte, cum am și eu, dar are un meci în minus. Eu stau mai rău ca el. Greșește. Are jucători valoroși. El, tati, e singurul care se luptă cu mine. Dacă face și el greșeli, înseamnă că am scăpat. Știi ce i-am spus? Îți zic în premieră. I-am spus că tot cu el mă bat la campionat. N-am vrut să audă Mirel, că se supără. El a spus: «Așa e, tati, numai noi doi suntem». Mi-a spus toate. Eu i-am zis că e greșeală. Are echipă valoroasă. E supărat. Era foarte supărat.

Joc cu tati duminică. E groasă treaba. Noi râdem, glumim, dar e groasă. E important. E foarte important. Îți dai seama. Craiova are deja 14 puncte. De meci n-am vorbit cu Neluțu. Aseară am aflat că jucăm duminică. Cum să nu fie important? Ne trebuie o victorie cu o echipă mare”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e...
Digi24.ro
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului

Gigi Becali, mesaj pentru Șucu și Rotaru. „Stai puțin, 7-8 etape. Vorbim atunci”

În plus, latifundiarul din Pipera a spus câteva cuvinte și despre Universitatea Craiova și Rapid București, echipele din fruntea clasamentului. Gigi Becali a dat de înțeles că, în acest moment, ele nu sunt principalele sale rivale.

ADVERTISEMENT
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul,...
Digisport.ro
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală

„La ora asta, să vorbești de Șucu și Rotaru nu poți. Trebuie să urci pe scară ca să te uiți la ei. Stai puțin, 7-8 etape. Vorbim atunci. Cum să vorbești cu Rotaru, care are 14 puncte distanță? El e băiat bun. Eu, dacă eram în locul lui… Nu e frumos să vorbești”, a mai spus Becali, în direct și în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, INGRIJORAT LA MAXIMUM inainte de derby-ul CFR Cluj - FCSB

Gigi Becali vrea marca “Steaua”: “Dacă se scoate la licitaţie, atâta dau pe...
Fanatik
Gigi Becali vrea marca “Steaua”: “Dacă se scoate la licitaţie, atâta dau pe ea”
Ştefan Baiaram, transfer de milioane de la Universitatea Craiova?! Care e suma corectă...
Fanatik
Ştefan Baiaram, transfer de milioane de la Universitatea Craiova?! Care e suma corectă pe care poate fi vândut: “Problema lui e că se află în România!”
“De ce dă Mirel Rădoi mereu cu pumnul?!” Reacţia fostului coleg de la...
Fanatik
“De ce dă Mirel Rădoi mereu cu pumnul?!” Reacţia fostului coleg de la FCSB: “Pune foarte multă pasiune!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Breaking news! Gabi Tamaș a rupt tăcerea după ce s-ar fi luat la...
iamsport.ro
Breaking news! Gabi Tamaș a rupt tăcerea după ce s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost 'aruncat în stradă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!