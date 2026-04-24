Gigi Becali insistă pentru revenirea lui Elias Charalambous la FCSB: „Vine la Bucureşti! O să vorbesc eu cu el” Ce spune de pista Şumudică

Gigi Becali a dezvăluit că îl vrea pe Elias Charalambous înapoi la FCSB, cel puţin până în vară. Patronul FCSB-ului va discuta personal cu antrenorul cipriot şi a vorbit şi despre varianta de a-l numi pe Marius Şumudică.
Marian Popovici
24.04.2026 | 23:16
Gigi Becali insista pentru revenirea lui Elias Charalambous la FCSB Vine la Bucuresti O sa vorbesc eu cu el Ce spune de pista Sumudica
Gigi Becali insistă pentru revenirea lui Elias Charalambous la FCSB: "Vine la Bucureşti! O să vorbesc eu cu el" Ce spune de pista Şumudică. Sursa: colaj Fanatik
FCSB a câştigat cu 3-1 meciul împotriva Petrolului Ploieşti, în primul meci sub comanda lui Lucian Filip, cel care asigură interimatul după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, anunţată în exclusivitate de FANATIK. Roş-albaştrii sunt în căutarea unui antrenor cu licenţă PRO, care să conducă echipa cel puţin până la finalul stagiunii.

Gigi Becali vorbeşte personal cu Elias Charalambous la FCSB: „Vine la Bucureşti!”

Elias Charalambous a fost primul antenor sunat de Mihai Stoica, dar cipriotul a refuzat. Gigi Becali nu renunţă la tehnicianul care a adus ultimele patru trofee la FCSB şi spune că va vorbi personal cu Charalambous la începutul săptămânii viitoare, când va veni la Bucureşti pentru un eveniment:

„Vedem dacă Elias Charalambous a refuzat. Vine luni în România la un alt eveniment şi este invitat la Teia (n.r. Teia Sponte) acasă, ei sunt prieteni. O să vorbesc cu Charalambous şi o să vedem. El a vorbit cu Meme, nu pe mine. O să vorbesc cu el şi îl rog să vină să ne ajute. 

Până la urmă e vorba să vină să ajute o lună, o lună şi jumătate. El ce a spus de fapt? Nu l-a refuzat pe Meme. I-a spus că i-ar fi un pic ruşine să revină acum. Ce facem? A plecat de o lună şi acum se întoarce? Dar o să vorbesc eu cu el când vine în România şi voi încerca să îl conving. 

Să vedem dacă mă refuză pe mine. Una e să vorbească Meme cu el, alta e să vorbesc eu. Am români care se roagă de mine și care corespund cerințelor fcsb, adică să aibă calitate de antrenor. dacă ai rezultate cu becali patron, inseamna că ești mare antrenor. lucrezi în condiții de criză mondială”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

De ce nu vine Marius Şumudică la FCSB: „L-aş aduce dar m-au sunat că nu îl vor”

Patronul FCSB a vorbit şi de varianta Marius Şumudică la FCSB, spunând că Şumi nu va fi numit antrenor la campioana României, nefiind dorit de galerie. Gigi Becali a spus că Mihai Stoica a greşit în momentul în care a spus că va pleca dacă la echipă va fi numit un antrenor român, în cadrul emisiunii MM la FANATIK:

„Eu l-aș aduce pe Șumudică, dar m-a sunat din galerie că nu îl vor, să nu întindem coarda cu ei. și atunci nu vreau să îi supăr, că au fost demențiali. Eu nu greşesc. Meme Stoica este fratele mai mic şi îi dau multă autoritate. Dar când le dai multă autoritate se văd ei… nu îşi dau seama că nu e chiar aşa. Când e vorba de aşa ceva, eu hotărăsc. A greşit şi el, nu şi-a dat seama ce a zis. A exagerat”, a spus Gigi Becali.

  • 3 ani a stat Elias Charalambous pe banca FCSB
  • 4 trofee a câştigat cipriotul la FCSB
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
