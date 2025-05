Gigi Becali insistă pentru transferul stelar al lui Alex Mitriță la FCSB: ”E strategie”

După ce a văzut că FCSB s-a distanțat la 6 puncte de Universitatea Craiova în fruntea clasamentului din SuperLiga, Gigi Becali ca în vară să-i transfere pe Alex Mitriță și Louis Munteanu.

Gigi Becali, încrezător că poate să-l transfere pe Alex Mitriță la FCSB

La scurt timp după anunțul patronului ”roș-albaștrilor”, președintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârțu, și antrenorul Mirel Rădoi au ieșit public și au precizat că .

Gigi Becali nici nu a băgat în seamă aceste afirmații și a rămas încrezător că mutarea se va putea face. El se bazează pe faptul că omologul său Mihai Rotaru nu a apărut să zică ferm că jucătorul nu este de vânzare.

”Fiecare om are un punct de vedere, eu îl respect. Punctul meu de vedere, eu o să încerc să îl iau. Dacă Rotaru spunea asta, nu mai încercam, că spunea patronul echipei, cum aș spune eu. Dacă spunea Rotaru, nu mai încercam, dar dacă spune Cârțu, e punctul lui de vedere.

Eu cred. Eu am aruncat, acum mă destăinui. Am aruncat pe piață ceva, am vrut să văd care e situația. Cârțu a zis din punctul lui de vedere, nu mă interesează ce zice. Dacă spunea Rotaru, atunci eu degeaba… eu mă retrăgeam. E strategie. Faptul că Rotaru nu a zis nimic, înseamnă că e posibil. Nu e așa, Ilie? Dacă Rotaru n-a spus nu?”, a declarat Becali, la .

Care este cheia transferului lui Mitriță

Finanțatorul FCSB este de părere că toată afacerea depinde de ce își dorește Mitriță și dacă ajunge la un acord cu Mihai Rotaru, care îi este și naș. ”Dau pe oricare jucător la Craiova (n.r. – de la FCSB), dacă-mi dă banii. Păi vezi (n.r. – diamantele tale sunt valoroase). N-am oferit nimic deocamdată, a fost cândva.

Dacă jucătorul are procent și are înțelegere cu nașul lui, acolo e o familie. ‘E avantajos pentru mine să plec, tu ești destul de bogat, vreau și eu’. Nu mă interesează lovituri. E o adevărată imagine, dar eu am nevoie de jucători valoroși. E greu cu noi”, a mai spus Gigi Becali, completat de Ilie Dumitrescu: ”Dacă tu îl iei pe Mitriță, te felicit de două ori”.

Cîrțu nu-l vede pe Mitriță la FCSB

În ciuda încrederii arătate de Gigi Becali, președintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârțu, a menționat încă o dată că nu crede că este posibil ca Alex Mitriță să lase Universitatea Craiova pentru FCSB.

”E singurul mod (n.r. – cu o ofertă din străinătate) în care Alex ar putea să plece de la Craiova. Ce am văzut, că l-ar dori FCSB, nu. Nu cred că e în caracterul lui Alex să se ducă să joace la o altă echipă din România.

Nu știu cu banii, dar nu cred că vrea el. Singura lui dorință e să ia campionatul cu Universitatea. Dacă ar veni o ofertă cu sume mari, nu poate să refuze. Are și el o vârstă, o familie. Ar fi greu fără el, dar decizia e la el.

El a venit la Universitatea pentru că și-a dorit. În situația în care e mirajul ăsta al banilor, probabil că și Universitatea s-ar alege cu niște bani. Deciziile sunt la finanțatori, la acționari. Nu știu cum va fi, dar în niciun caz nu va fi un pas spre FCSB sau spre alt club din România”, a precizat Cârțu.