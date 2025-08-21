Gigi Becali, inspirație totală! Darius Olaru a marcat la 57 de secunde după ce a intrat pe teren. Ce emoții le-a dat fanilor. Video

”Roș-albaștrii” au mai făcut un pas important pentru accederea în grupa unică de Europa League, după ce Darius Olaru a marcat și el în partida pe care FCSB o dispută pe terenul lui Aberdeen.
După o primă repriză cu bune și rele, în care Daniel Bîrligea a deschis scorul după o jumătate de oră și Juri Cisotti a văzut cartonașul roșu, FCSB a început cum nu se poate mai bine repriza secundă.
Campioana României a făcut trei modificări la pauză și i-a introdus în teren Malcom Edjouma, Darius Olaru și David Kiki, aceștia luându-le locul lui Vlad Chiricheș, Florin Tănase și Valentin Crețu.
Schimbările au fost extrem de inspirate și la doar 57 de secunde după ce a intrat pe teren, Olaru a făcut 2-0. Bîrligea a recuperat balonul, i-a pasat excelent lui Olaru și acesta a îndeplinit o simplă formalitate. Vezi video aici
Rezultatul este unul cu atât mai important cu cât campioana României nu îi poate folosi pe Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan. Cei trei jucători nu au primit viză și din această cauză nu au drept de joc.
Fanii scoțieni au creat o atmosferă fantastică înainte de startul întâlnirii. Cei aproximativ 20.000 de spectatori prezenți pe Pittodrie Stadium au colorat arena în roșu și alb cu steaguri pu se la dispoziție de club.