Gigi Becali, întâlnire cu Gică Hagi pentru transferul lui Ianis la FCSB: „Am stat până la 1 noaptea! Dacă vine, va juca doar atacant dreapta”

Ianis Hagi a rămas în această vară liber de contract, după despărțirea de Rangers. Atacantul nu duce lipsă de oferte, iar Gigi Becali a intrat în cursa pentru semnătura fiului lui Gheorghe Hagi.

Gigi Becali, discuție cu Gică Hagi despre transferul lui Ianis Hagi la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că în urmă cu o săptămână s-a întâlnit la un restaurant cu familia Hagi. Patronul FCSB a transmis că a stat până la ora 1 dimineața și . În cazul în care „Prințul” ar ajunge la campioana en-titre, , Gigi Becali a anunțat că acesta va evolua doar în banda dreaptă a atacului.

„M-am întâlnit cu Gică Hagi acum vreo săptămână, într-o seară. Am fost cu finii mei să mâncăm niște pește. M-am întâlnit acolo cu Gică, cu Ianis, nora, nașa, cuscrii lor. Am stat la masă cu ei. La plecare, l-am întrebat pe Gică dacă mai stă și a rămas acolo el cu Ianis. Femeile au plecat acasă și am rămas noi până pe la 1 noaptea. Am stat, am vorbit de unele, de altele.

Așa se face la noi, la machedoni, pleacă femeile și rămân bărbații. Bine, și la români se face așa, doar că nu au putere să le trimită pe femei acasă singure, că se supără ele. La olteni mai merge asta!

Am stat, am vorbit. Eu i-am spus lui Ianis: ‘Tată, tu nicio grijă să nu ai, găsește-ți soluția cea mai bună. Dacă cumva nu găsești și nu ai, tu oricând vii și joci la mine.’ Bine, el mi-a zis: ‘Da, nea Gigi, dar îl ai acolo pe Tănase.’ Cumva că Tănase e valoros, mi-a plăcut că a zis asta.

„Ianis e o bomboană de băiat! Dacă îl iau, joacă numai atacant dreapta”

Ce, trebuie să joace el neapărat unde joacă Tase? El joacă un post unde nu joacă niciodată Tase, atacant dreapta. Nu cred că a luat în calcul să vină, doar că a zis băiatul că îl am pe Tase. Eu nu i-am mai spus nimic lui, am lăsat-o așa, dar dacă îl iau pe Ianis, el joacă numai atacant în dreapta, nimic altceva.

Aleargă mult, are potență de alergat. Are și agresivitate cât de cât, dar nu se vede. Se apără bine! Noi acolo în dreapta nu avem un jucător periculos, foarte valoros. Îl avem pe David Miculescu, care câștigă dueluri, dar nu are o tehnică atât de bună.

Noi am atacat cu Ștefănescu și cu Băluță, iar Popa vârf. Vă dați seama cum s-a schimbat echipa noastră? S-a schimbat la 180 de grade! Acum avem Cisotti, Bîrligea, David Miculescu și Politic.

(n.r. – Poate vine și Ianis Hagi în 2-3 săptămâni) Da, dacă vine o să joace după o lună. El se antrenează, dar altul e antrenamentul cu echipa. Să dea Dumnezeu să-și găsească echipă! Nu știu ce face Gică de când s-a retras. Ianis e o bomboană de băiat, el se consultă și ascultă de Gică”, a declarat Gigi Becali.