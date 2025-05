Gigi Becali, întâlnire-șoc cu noul președinte Nicușor Dan în timp ce vorbea la Fanatik SuperLiga: „Îți dai seama cum mi le leagă Domnul pe toate?”

Gigi Becali a avut o întâlnire-șoc cu , chiar în timp ce se afla la telefon în discuție cu Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, întâlnire-șoc cu președintele Nicușor Dan

Nicușor Dan l-a salutat pe Becali, chiar dacă patronul celor de la FCSB s-a numărat printre contestatarii acestuia în campania electorală. Finanțatorul roș-albaștrilor a fost impresionat de gestul lui Nicușor Dan, ocazie cu care și-a prezentat și scuzele pentru criticile pe care i le-a adus.

„Ai văzut? A trecut președintele! Îți dai seama cum mi le leagă Domnul pe toate? Eu stăteam pe scaun aici și a trecut președintele. (Horia Ivanovici: Care președinte?) Președintele României!

Dialog inedit între Gigi Becali și Nicușor Dan

(Horia Ivanovici: Serios, acum? Vocea care s-a auzit ‘Vă salut, domnule Becali!’, domnul Nicușor Dan era?) Și eu i-am spus: ‘Iertați-mă!’ Adică, ce am făcut și eu că știi că l-am mai ciondănit așa.

Îți dai seama cum mi le leagă Domnul pe toate? Când vorbeam eu cu tine a trecut Președintele României. Și eu când am văzut că s-a uitat la mine m-a salutat omul m-am sculat de pe scaun și am dat mâna cu omul.

Am dat mâna cu el și el a spus ceva. ‘Vă salut!’ a spus. Și după aia eu am spus: ’Domne’, iartă-mă!’. ’Iertați-mă i-am zis’. Dacă era altul la câte am zis de el, trecea, se uita urât și pleca.

Un om cuminte, pe cuvânt Horia! Dacă era Băsescu sau Iohannis nici nu mă mai baga în seamă. Și eu i-am zis: ’Iertați-mă pentru câte v-am făcut’”, a povestit Gigi Becali .

