Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, întâmpinat la Super Gala Fanatik 2025 de ziaristul care l-a „mitraliat”: „Vă iubesc!”. Apariție spectaculoasă a patronului FCSB. Video

Întâlnire de gradul zero la Super Gala Fanatik 2025. Gigi Becali și-a făcut apariția la Sala Constanța de la Hotelul Marriott și a dat nas în nas cu unul dintre cei mai mari contestatari ai săi
Cristian Măciucă, Iulian Stoica
08.12.2025 | 19:06
Gigi Becali intampinat la Super Gala Fanatik 2025 de ziaristul care la mitraliat Va iubesc Aparitie spectaculoasa a patronului FCSB Video
SPECIAL FANATIK
Gigi Becali, întâmpinat la Super Gala Fanatik 2025 de ziaristul care l-a „mitraliat”: „Vă iubesc!”. Apariție spectaculoasă a patronului FCSB. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (67 de ani) nu putea rata SUPER GALA FANATIK 2025. Patronul FCSB și-a făcut apariția puțin după orele 18:00 la Hotelul Marriott și s-a întâlnit cu unul dintre ziariștii care l-au contestat vehement în ultima vreme.

Gigi Becali, întâlnire de gradul zero cu Emil Grădinescu

Este vorba despre Emil Grădinescu (66 de ani). Comentatorul Prima Sport l-a întâmpinat pe Gigi Becali la intrarea în Sala Constanța de la Hotelul Marriott, acolo unde a fost organizată SUPER GALA FANATIK 2025. Lângă Grădinescu se afla și Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, și analist FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT

Cei doi nu doar că s-au salutat cordial, dar Grădinescu a avut și un mesaj deosebit pentru latifundiarul din Pipera. „Vă iubesc!”, i-a transmis comentatorul lui Gigi Becali. Ambii au fost cu zâmbetul pe buze, înainte ca patronul campioanei să fie întâmpinat și de restul reprezentanților din presă.

Emil Grădinescu și Gigi Becali s-au confruntat în direct

De-a lungul anului, Emil Grădinescu l-a criticat în mai multe rânduri pe Gigi Becali din cauza imixtiunilor pe care omul de afaceri le are în echipa FCSB-ului. La un moment dat, cei doi s-au contrat chiar în direct la TV. 

ADVERTISEMENT
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Digi24.ro
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu

„(n.r. – Întrebat de Emil Grădinescu dacă intervine și la clinica medicală pe care o deține) Acolo e altceva, e o meserie unde trebuie studii. Aici, ce, a avut Mourinho studii? La fotbal oricine poate să cunoască. Eu fac ce vreau cu banii mei, deci eu nu dau bani la fotbal dacă hotărăște altcineva. Dacă am miliarde, ca în Anglia sau PSG, cumpăr cei mai buni jucători din lume și fă ce vrei tu. Dar aici nu poți, trebuie să te cârpești.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu: ”Am băut o cafea cu moartea”
Digisport.ro
Cristi Chivu: ”Am băut o cafea cu moartea”

Anul trecut am luat campionatul cu 4 etape înainte. Cum să distrugă Becali? Afacerile le-am lăsat pe toate, și la construcții, nu mă interesează. Am făcut 10 blocuri, am câștigat 30-40 de milioane, și dacă erau 20, 10, 5, tot era bine. Dar la fotbal nu e așa, că mă curăț ca Borcea, Copos, Porumboiu, Iancu, Badea și toți oamenii de fotbal.

Dacă garantează Samuilă și cu Grădinescu, uite, bă, 3 milioane, dacă câștig, câștig, dacă nu, nu. E ușor să vorbiți de acolo. La fotbal poți să pierzi averi, eu nu vreau. Altceva e să spui părerea și accept la toată lumea și altceva e să jignești, cum a făcut domnul Grădinescu, nu e normal, am și eu o vârstă”, a spunea Gigi Becali, la Prima Sport, în septembrie 2025.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, prezent la SuperGala Fanatik

Zeljko Kopic, dialog de senzație cu Gigi Becali, după ce croatul a fost...
Fanatik
Zeljko Kopic, dialog de senzație cu Gigi Becali, după ce croatul a fost declarat cel mai bun antrenor din fotbalul românesc: „Singurul care mă bate”
Mihai Stoica, Managerul Anului la Super Gala Fanatik 2025. Șeful FCSB, de meserie...
Fanatik
Mihai Stoica, Managerul Anului la Super Gala Fanatik 2025. Șeful FCSB, de meserie campion
Alex Chipciu, replica serii la Super Gala Fanatik 2025: „Am avut emoții c-o...
Fanatik
Alex Chipciu, replica serii la Super Gala Fanatik 2025: „Am avut emoții c-o să-mi dați Dinozaurul anului”. Ce premiu a primit, de fapt
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Finanțatorul din SuperLiga, atac NECRUȚĂTOR la adresa lui Ciolacu: 'A câștigat fiica unui...
iamsport.ro
Finanțatorul din SuperLiga, atac NECRUȚĂTOR la adresa lui Ciolacu: 'A câștigat fiica unui PSD-ist prins că fura și la noi, deci nu mă surprinde scorul de la Buzău'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!