Gigi Becali, întâmpinat la Super Gala Fanatik 2025 de ziaristul care l-a „mitraliat”: „Vă iubesc!”. Apariție spectaculoasă a patronului FCSB. Video

Gigi Becali (67 de ani) nu putea rata SUPER GALA FANATIK 2025. Patronul FCSB și-a făcut apariția puțin după orele 18:00 la Hotelul Marriott și s-a întâlnit cu unul dintre ziariștii care l-au contestat vehement în ultima vreme.

Gigi Becali, întâlnire de gradul zero cu Emil Grădinescu

Este vorba despre Emil Grădinescu (66 de ani). Comentatorul Prima Sport l-a întâmpinat pe Gigi Becali la intrarea în Sala Constanța de la Hotelul Marriott,SUPER GALA FANATIK 2025. Lângă Grădinescu se afla și Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, și analist FANATIK SUPERLIGA.

Cei doi nu doar că s-au salutat cordial, dar Grădinescu a avut și un mesaj deosebit pentru latifundiarul din Pipera. „Vă iubesc!”, i-a transmis comentatorul lui Gigi Becali. Ambii au fost cu zâmbetul pe buze, înainte ca patronul campioanei să fie întâmpinat și de restul reprezentanților din presă.

Emil Grădinescu și Gigi Becali s-au confruntat în direct

De-a lungul anului, din cauza imixtiunilor pe care omul de afaceri le are în echipa FCSB-ului. La un moment dat,

„(n.r. – Întrebat de Emil Grădinescu dacă intervine și la clinica medicală pe care o deține) Acolo e altceva, e o meserie unde trebuie studii. Aici, ce, a avut Mourinho studii? La fotbal oricine poate să cunoască. Eu fac ce vreau cu banii mei, deci eu nu dau bani la fotbal dacă hotărăște altcineva. Dacă am miliarde, ca în Anglia sau PSG, cumpăr cei mai buni jucători din lume și fă ce vrei tu. Dar aici nu poți, trebuie să te cârpești.

Anul trecut am luat campionatul cu 4 etape înainte. Cum să distrugă Becali? Afacerile le-am lăsat pe toate, și la construcții, nu mă interesează. Am făcut 10 blocuri, am câștigat 30-40 de milioane, și dacă erau 20, 10, 5, tot era bine. Dar la fotbal nu e așa, că mă curăț ca Borcea, Copos, Porumboiu, Iancu, Badea și toți oamenii de fotbal.

Dacă garantează Samuilă și cu Grădinescu, uite, bă, 3 milioane, dacă câștig, câștig, dacă nu, nu. E ușor să vorbiți de acolo. La fotbal poți să pierzi averi, eu nu vreau. Altceva e să spui părerea și accept la toată lumea și altceva e să jignești, cum a făcut domnul Grădinescu, nu e normal, am și eu o vârstă”, a spunea Gigi Becali, la Prima Sport, în septembrie 2025.

