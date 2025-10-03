Gigi Becali, intervenție în forță după FCSB – Young Boys Berna 0-2. „Mie mi-a plăcut jocul. I-am năucit!” Replică dură pentru nemulțumitul Alibec. Exclusiv

şi rămâne cu trei puncte după primele două etape din Europa League. Campioana României nu a putut să revină după golurile încasate în prima repriză.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, intervenție în forță după FCSB – Young Boys Berna 0-2. „Mie mi-a plăcut jocul. I-am năucit!”

În ciuda înfrângerii, Gigi Becali a declarat la FANATIK SUPERLIGA că este mulţumit de modul în care a evoluat echipa sa, spunând că FCSB a controlat jocul după golurile încasate. :

„Ce s-a întâmplat? Eu sunt chiar bucuros într-un fel. Meciul ăsta… aşa a fost. De ce sunt bucuros? Mi-a jucat echipa, fiecare zice ce vrea. Mie mi-a plăcut ce a jucat echipa. După golul doi, mingea numai la noi. I-am năucit!

ADVERTISEMENT

Am fost numai noi. O echipă care a avut reacţie. Dacă am avut noi ghinionul şi am luat două goluri. Unii zic că Târnovanu a fost cel mai bun de pe teren. Dar am luat două goluri care erau ale lui.

Că a apărat, e adevărat. Este portar în poartă. Întinzi picioarele, mâinile, şi-a făcut meseria. Dar cele două goluri sunt ale lui. Golul unu plasat uşor, al doilea e al lui 100%”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Șumudică l-a contrazis pe Gigi Becali în direct în privința lui Ștefan Târnovanu

Marius Şumudică l-a contrazis pe Gigi Becali în privinţa lui Ştefan Târnovanu, spunând că portarul FCSB a avut nişte intervenţii extraordinare, iar fără ele scorul putea să fie mult mai mare:

ADVERTISEMENT

„Nu e adevărat, Gigi. La mingea aia pe scurt pe care o scoate cu piciorul… Dar de ce apare în situaţia aia să fie pus sub presiune în condiţiile în care joci cu Young Boys şi nu joci cu Lyon”, a fost remarca lui Marius Şumudică.

Gigi Becali i-a răspuns antrenorului: „Am pierdut linia de fund şi mijlocul. Una e să joace Baba cu Edjouma, alta e să joace Şut cu Lixandru. Ştiu şi eu fotbalul ăsta”, a spus patronul FCSB.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu vrea să-i dea primul 11 lui Mirel Rădoi: „E șmecherit!”

Gândul lui Gigi Becali zboară către meciul cu Universitatea Craiova de duminică. Dar spre deosebire de alte ocazii, patronul FCSB nu a mai dezvăluit echipa de start pentru derby-ul de pe Arena Naţională:

„O să vedeţi voi duminică. Echipa nu o mai spun acum. Lui Mirel Rădoi nu îi spun, că e prea hoţ. Pe bune că nu îi mai spun lui Mirel niciodată înainte. Ăla e hoţ. E expert, e şmecherit la tactici”, a fost reacţia lui Gigi Becali.

Patronul FCSB i-a răspuns lui Denis Alibec: „Întrebați-l dacă primește banii”

Gigi Becali i-a răspuns şi nemulţumitului Denis Alibec, care a declarat la finalul meciului că ar trebui să fie întrebat patronul echipei de ce este schimbat după doar o repriză:

„Eu vă spun că el aşa trebuie să joace, 45 de minute. Va juca mai mult când echipa îi va permite. Trebuie să intre Bîrligea, de care avem nevoie în campionat. Întrebaţi-l dacă primeşte banii.

Nu i-am dat banii? Ce să facă şi el, săracul? Orice jucător răbufneşte. Şi-a făcut datoria. Dacă va fi aşa, va juca. A crescut. Dar e mai greu să fie mai bun ca Bîrligea. Ăla aleargă mult.

Nu are rost să facem comparaţii acum. Este posibil să fie peste. Dar stai să vedem, avem acum cu Bologna. Ia să dea el un gol în prima repriză. Îl mai schimb? Dă bă gol, că eşti atacant.

Bag-o în vinclu, să vezi cum joci! A dat la poartă cu stângul din poziţia ideală, la trei metri peste poartă. O dădea în vinclu, juca tot meciul. Păi ce faci mă? Nu mai da la poartă dacă nu eşti în poziţie ca lumea, că poţi să dai pasă. Alibec, bag-o în poartă şi joci tot meciul!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Darius Olaru, din nou pe bancă? „De ce dai pasă la adversar?”

Patronul roş-albaştrilor l-a criticat din nou pe Darius Olaru, reproşându-i faptul că a pasat la adversar fără presiune. Gigi Becali susţine că Olaru va trece din nou pe bancă dacă va continua în acelaşi fel:

„Băi Olarule, eşti luptător, dar nu mai da pase la adversar. Că apoi joacă altul, n-am ce să fac. Joacă cine nu dă pas greşit, la adversar. Una e să îţi ia mingea, alta e să nu ai presiune şi să dai pasa aiurea la adversar sau un aut.

De ce dai pasa aiurea în aut sau la adversar dacă nu ai presiune? Pentru ce te grăbeşti. Aşteaptă să intri în mână şi apoi joci repede, ca pe vremuri. Joci mai simplu acum, că ai ieşit puţin din mână”, a fost mesajul lui Becali pentru Darius Olaru.

Tavi Popescu, noul jucător în care crede Gigi Becali: „E posibil să explodeze”

Octavian Popescu a fost lăudat de patronul Gigi Becali pentru prestaţia cu Young Boys şi încă are încredere că fotbalistul ar putea să îşi ridice evoluţiile. Patronul a comentat şi delegarea lui Kovacs la derby:

„Tavi a jucat bine. Pentru primul meci a jucat bine. Este posibil să explodeze la ce am văzut aseară. Şi pe postul ăla şi în stânga. Denis Alibec nu a fost foarte jucat.

Istvan Kovacs este cel mai bun. Nu îmi mai e frică de Kovacs acum. Că nu mai vrea să se dea şmecher. Ăla, Feşnic, e arbitru bun, dar vrea să se dea el şmecher. Kovacs îşi dădea aere până acum 4-5 ani.

Acum nu mai are de cum. Ce aere să îşi mai dea el? Şi dacă nu îţi dai aere, nu greşeşti. Feşnic este arbitru bun, dar prea îşi dă aere. Fii concentrat la arbitraj. Nu poţi să fii tu şmecher, eşti arbitru, nu fotbalist”, a spus Gigi Becali.