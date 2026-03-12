Sport

Gigi Becali, intervenţie în forţă după prezentarea lui Rădoi la FCSB: „Trebuie să cumpărăm 5-6 jucători!"

Gigi Becali a avut o intervenție în forță după ce Mirel Rădoi a fost prezentat la FCSB. Ce obiective și-a trasat omul de afaceri după numirea antrenorului.
Iulian Stoica
12.03.2026 | 19:30
Gigi Becali interventie in forta dupa prezentarea lui Radoi la FCSB Trebuie sa cumparam 56 jucatori
Gigi Becali, intervenție în forță după prezentarea lui Rădoi la FCSB. Foto: Colaj Fanatik
Mirel Rădoi a fost prezentat pe parcursul zilei de marți, 10 martie, la FCSB. Gigi Becali i-a oferit încredere totală noului antrenor și nu se va mai implica la echipă. Totodată, omul de afaceri vrea să întărească echipa cu mai mulți jucători.

Gigi Becali, intervenţie în forţă după prezentarea lui Rădoi la FCSB

Mirel Rădoi va debuta pe banca FCSB-ului la partida cu Metaloglobus, din prima etapă din play-out. Gigi Becali a anunțat că nu are emoții, în contextul în care are încredere foarte mare în finul său. Omul de afaceri speră că Rădoi va rămâne și în sezonul viitor la echipă, obiectivul fiind calificarea în Conference League.

„Omul a venit să ajute, nu primește niciun ban. Eu am spus ce mi-a spus Rădoi, de atunci nu am mai vorbit. El mi-a spus la telefon că ar vedea formația în 4-4-2. El îmi spune «nașule», cum să-mi spună, Gigi? Nu mă uit la podcasturi sau alte tâmpenii. Mai spun unii, primesc mesaje despre ce vorbesc. Cum să nu-mi spună Rădoi «nașul»?

Nu am nicio emoție cu Metaloglobus, cunosc echipa. Dacă în ultimele trei meciuri… Dacă noi câștigam cu CFR Cluj și cu Argeș, acum eram la trei puncte de Craiova. Noi am pierdut cu echipele mici.

Mirel mi-a spus: «Nașule, eu o scot, dar nu mai stau după». Eu tot așa sper, că va rămâne! Eu așa cred, că va rămâne! De ce nu pot să-i dau eu un milion? Poate ajunge și la mai mult, dacă ajunge în Champions League.

El a spus că o scoate, cred că la asta s-a referit (n.r. – că va califica echipa în Conference). Când joci un singur meci, nu poți fi sigur. Joci cu Dinamo, Rapid, CFR sau U Cluj. Nu poți fi sigur că le bați pe una dintre astea patru. Obiectivul este să mergem în Conference, dar probabil că, în cele două luni, va scoate ce e mai bun din această echipă. Va face o echipă atât de puternică încât să avem prima șansă la meciul de baraj”, a declarat Gigi Becali, conform Digi Sport.

Gigi Becali și-o dorește pe Dinamo la barajul de Conference League

În continuare, Gigi Becali a recunoscut că singura echipă de care se teme la baraj este Rapid, în contextul în care fanii din Giulești pun o presiune aparte pe jucători. Chiar dacă FCSB nu va ajunge în Conference League, omul de afaceri, prin intermediul noului departament de scouting, va mai aduce 5 sau 6 jucători.

„Nu mai vreau să mă laud! Îmi place să mă laud, dar ce să fac? Nu am ce să fac! Vă dați seama că am trecut pe banca de rezervă. E posibil ca peste câteva luni să vă uitați și să comentați că noi suntem în Conference, iar celelalte echipe nu. Noi să fim în Conference, iar celelalte echipe afară, la frig.

Eu aș vrea să jucăm cu Dinamo la baraj. Nu au nici ei stadion și vom juca pe teren neutru. Nu cred că le convine lor să jucăm pe Arcul de Triumf. Aș vrea, de exemplu, să mai fie U Cluj sau CFR. Doar Rapid nu vreau să fie, din cauza stadionului. O să jucăm pe Ghencea, nu știu când se închide Arena Națională.

Chiar dacă ne calificăm sau nu, noi trebuie să cumpărăm 5-6 jucători, se face selecție. MM a cumpărat deja un birou, e făcut. Adrian Ilie nu a venit încă, tot a zis că vine, dar încă nu a venit. Meme știu că a făcut un birou, oamenii se uită acolo”, a conchis Gigi Becali.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
