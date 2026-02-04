Gigi Becali, intervenție în forță, înainte de FCSB – FC Botoșani! Elias Charalambous: „Sperăm să se rezolve în câteva ore”

ADVERTISEMENT

FCSB o înfruntă pe FC Botoșani în epilogul rundei intermediare din SuperLiga. Elias Charalambous, antrenorul echipei, a anunțat că, în cazul unei decizii favorabile în următoarele ore, campioana României îl va putea avea în lot pe Joao Paulo. În primă fază, se preconiza că noul jucător al roș-albaștrilor va lipsi o lungă perioadă de timp, din cauza problemelor cu actele.

Gigi Becali a intervenit! Joao Paulo, la un pas să fie în lot pentru FCSB – FC Botoșani

FCSB nu își mai permite pași greșiți în lupta pentru calificarea în play-off. Astfel, roș-albaștrii au nevoie de un lot echilibrat pentru a obține cele 3 puncte în duelul crucial cu FC Botoșani de la București. Șansele erau mici ca , mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, să fie pe foaia de joc.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul din Insulele Capului Verde ar fi trebuit să aștepte, cel puțin 30 de zile, pentru obținerea unui nou permis de muncă. , iar încercările sale pare să fi dat roade. Elias Charalambous a mărturisit la conferința de presă că, în următoarele ore, FCSB așteaptă un răspuns în cazul lui Joao Paulo.

Chiricheș și Ofri Arad nu vor fi pe foaia de joc la FCSB – FC Botoșani

Totodată, Ofri Arad și Chiricheș nu vor fi în lot pentru meciul cu Botoșani. ”Pentru noi, acum toate meciurile sunt finale, așa că avem încă o finală. Așa vedem meciul de mâine. Este un meci foarte important pentru noi. Trebuie să câștigăm punctele și vom încerca să facem totul pentru a le obține, pentru că știți cât de important este, mai ales în acest moment.

ADVERTISEMENT

Eu cred și văd că jucătorii așteaptă acest meci și sper să facem un joc bun mâine și să câștigăm punctele. Cred că mâine condițiile meteo vor fi mai bune decât la ultimul meci de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Cred că vremea este mult mai bună decât la ultimul meci pe care l-am avut. Indiferent de condiții, trebuie să ne adaptăm și să jucăm. Nu există scuze. Trebuie mereu să găsim soluții.

Nu, în afară de Chiri. Chiri are unele probleme, în rest toți sunt bine. (n.r. Ofri Arad) Am spus asta și acum trei zile, nimic nu s-a schimbat. Are nevoie de timp. Nu este încă 100% pregătit. Va mai avea nevoie de timp. Se antrenează suplimentar, are ședințe de pregătire în plus și vom vedea pas cu pas cum va evolua”, a declarat Charalambous.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Joao Paulo

Antrenorul campioanei României speră să-l aibă cât mai repede la dispoziție pe Joao Paulo și este încântat de faptul că acesta poate acoperi mai multe posturi și oferă varinate pentru staff-ul tehnic.

”Avem unele probleme cu actele lui. Nu din partea cluburilor, ci din partea autorităților, de la guvern, care trebuie să rezolve situația. Trebuie să așteptăm câteva ore să vedem dacă se finalizează. Dacă da, va fi cu noi mâine. Dacă nu, atunci la următorul meci. Sper să se rezolve în următoarele ore, ca să-l avem cu noi.

Pe pozițiile pe care a jucat la echipele anterioare, a evoluat mai ales la Oțelul, la mijlocul terenului. La echipa națională a jucat mai retras. Oricând avem nevoie de el, poate juca. Este bine că poate evolua pe mai multe poziții, pentru că ne poate ajuta la nevoie în diferite roluri”, a spus Charalambous, la conferință.

Ce spunea Gigi Becali despre Joao Paulo

Gigi Becali a anunțat imediat după oficializarea transferului lui Joao Paulo de la Oțelul la FCSB că va face o scrisoare oficială în Parlament pentru ca jucătorului să-i fie aprobat permisul de muncă din perioada în care a evoluat la Galați. Jucătorul de 27 de ani este extracomunitar.

„L-am luat, este la noi, trebuie doar să intervin eu ca parlamentar și să fac o scrisoare oficială la Parlament ca să-i fie aprobat permisul de muncă în România.

El are deja permis, dar mai trebuie să așteptăm încă 30 de zile. Dacă are permisul de muncă în 24 de ore, trebuie înscris la Ministerul Muncii. El are permisul. De ce îi mai trebuie altul? O să fac o scrisoare în Parlament, dau un telefon, fac trafic de influență, nu așa trebuie?”, spunea Gigi Becali la TV Digi Sport.