Gigi Becali intervine în forță în conflictul dintre Meme Stoica și Gigi Mustață: “Hotărârile le iau eu! Alin Stoica și Lucian Filip rămân la FCSB!”

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FCSB a câștigat primul meci sub comanda lui Reghecampf, dar conflictul iscat între Meme Stoica și Gigi Mustață continuă să mențină atmosfera tensionantă. Gigi Becali a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre disputa celor doi și a tranșat totul, spunând și ce a hotărât în cazul secunzilor Alin Stoica și Lucian Filip, anume că rămân la echipă.

Gigi Becali, reacție în forță despre conflictul dintre Meme Stoica și Gigi Mustață

Deși părea că lucrurile s-au liniștit la FCSB odată cu instalarea lui Laurențiu Reghecampf, iureșul a pornit din nou. după ce a aflat despre anumite nereguli care ar avea loc la academia clubului. Acuzele aduse de liderul Peluzei Nord au fost contestate de Mihai Stoica, devenind imediat „clientul” lui Mustață, care . Gigi Becali a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre această dispută și a spus cât se poate de clar că fiecare dintre cei doi are propria situație și că nu se interferează în niciun fel, negând un conflict de o asemenea magnitudine.

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„Conflict între Mustață și Meme nu are cum să fie. Înțelegi? Așa probabil crede el. Mustață are treaba lui, Meme are treaba lui. Înțelegi? Dar nu știu ce conflict este. Eu vreau să atrag galeria și o iubesc și o respect galeria, pentru că fac ceea ce fac și merită. Dar, să se știe despre mine, Becali: Eu niciodată n-am îngenuncheat în niciun fel și nici în pușcărie n-am îngenuncheat! Voi îngenunchea în libertate? Păi dacă sunt din Tase Becali, mă, cum să mă îngenuncheze mă pe mine? Niciodată în viața asta, nici mort. Păi dar nici dacă ajung în coșciug nu îngenunchez. Îmi tai capul, dar eu nu îngenunchez!”, a spus inițial Gigi Becali.

Gigi Becali a lămurit situația dintre Meme Stoica și Gigi Mustață

Gigi Becali a mai spus că, deși ascultă de cei din jur, doar el este cel care hotărăște ce se întâmplă la FCSB. Latifundiarul din Pipera l-a domolit pe Gigi Mustață, după ultimele declarații făcute. „Construiește blocuri Meme? Mustață construiește la blocuri. Are Meme cu el tangență? Lucrează împreună la mină? Lucrează împreună la parfumerie, la frizerie, la fabrica de armament, lucrează împreună ei? Au servicii, au ei vreun conflict de interese? Mustață își vede de treaba lui. A, că îl ascult eu și l-am ascultat, e adevărat, dar eu iau hotărârile! Nu le ia Mustață și nu spune Mustață înainte de a lua eu hotărârile. Dacă el zice că s-a terminat, e problema lui, dar rămâne cu pofta în cui. Că eu sunt Becali!”, a mai spus patronul FCSB-ului.

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Gigi Becali le-a decis sorțile lui Alin Stoica și Lucian Filip la FCSB

Finalmente, Gigi Becali a mai spus că, momentan, Alin Stoica și Lucian Filip își continuă activitatea la FCSB. Însuși antrenorul principal, Laurențiu Reghecampf, a cerut ca primul numit să rămână pentru a-l ajuta în noul său mandat. „Alin Stoica rămâne în club. Îți spun de ce rămâne în club. Nu că zice Meme sau nu că… Nu l-am găsit cu nimic! Să zicem că îi găseam un nod în papură. Dar l-am întrebat pe Reghe și mi-a zis: „Bă, patroane, !” Zic: „Păi ce?”… Reghe: „Păi are de făcut, lucrează. Am nevoie de oameni care să lucreze, nu pot să le fac eu pe toate.”. Atunci, Mustață să fie sănătos, înțelegi? Nu putem să facem noi poftele lui Mustață! Eu înțeleg că iubește clubul, dar numai că nu se întâmplă ceea ce vrea el. Hotărârile le iau eu. O să plece de acolo vreo două persoane, dar nu Stoica. Filip niciodată în viața vieților. Cu el am câștigat bani!”, a conchis Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.