Gigi Becali intervine în scandalul finului Mirel Rădoi cu Ștefan Baiaram! Ce spune patronul FCSB de situația de la Craiova

Înainte de partida dintre Universitatea Craiova și Noah, Mirel Rădoi a luat decizia de a-l lăsa în tribună pe Ștefan Baiaram, după ce fotbalistul a avut o reacție nepotrivită în momentul în care a aflat că nu urma să fie titular. Gigi Becali a comentat la FANATIK SUPERLIGA scandalul dintre finul său și fotbalistul Craiovei.

Cum a comentat Gigi Becali scandalul finului Mirel Rădoi cu Ștefan Baiaram

Gigi Becali e de părere că finul său, Mirel Rădoi, a luat decizia corectă în „cazul” Ștefan Baiaram, deoarece echipa trebuie condusă cu o „mână de fier”. „Nu mă bag eu în bucătăria oamenilor, e problema lor. La Mirel nu merge cu de-astea.

Dacă nu ai conduce așa, cu mână de fier, și-o iau în cap jucătorii. După aceea, fiecare e pe turta lui, cum e la noi. Fiecare e șmecher, care mai de care mai vedetă, mai star”, a afirmat patronul celor de la FCSB la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a „distrus” un jucător de la FCSB după eșecul cu Bologna

În contextul , Gigi Becali a deplâns situația de la FCSB, criticându-l într-un mod dur pe Adrian Șut pentru evoluția din . „Noi am ajuns la echipa asta să fie star Șut, care nici nu conta. Era bun fotbalist, dar el a ajuns star, ia mingea și bate el. Cine ești, bă, tu, să bați? Știi să bați tu ceva? Era Olaru acolo, era David Miculescu, care a dat tare în minge.

Eu am vrut să-l schimb în minutul 10, după ce a greșit la gol. Dar apoi m-am gândit că râde lumea de el, îl distrug, îl demoralizez. Așa trebuie făcut, zice lumea că nu, dar eu nu am văzut la niciun nivel ca unul să piardă mingea așa și să ia gol, doar la noi se întâmplă așa ceva. La Șut nu e prima, mai are multe de-astea, dar el este star, el driblează.

Acolo nu te lasă nimeni să driblezi, bă, nebunule, acolo e pericol mare, e bombă atomică la mijlocul terenului. N-ai voie să pierzi mingea în viața vieților tale. Dacă n-ai soluție, arunc-o în tribună. Sunt care driblează, dar 120% sunt siguri de dribling. Nu tu, Șut, care până te învârți vine baba cu colacii”, a declarat omul de afaceri în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce decizie ar fi luat Gigi Becali dacă scandalul cu Ștefan Baiaram ar fi avut loc la FCSB

Gigi Becali a afirmat că în cazul în care scandalul cu Ștefan Baiaram s-ar fi produs la FCSB, ar fi respectat decizia antrenorului de a-l exclude pe fotbalist, indiferent de valoarea acestuia. „La mine comand eu, la Craiova Rădoi face echipa. Dacă era Rădoi la mine și făcea asta, respectam hotărârea lui.

Eu fac echipa, dar dacă, de exemplu, se întâmpla și făcea ce a făcut Baiaram, iar Pintilii și Charalambous luau hotărârea asta, spuneam că o respect și gata. Băi, nu vii la mine să faci mofturi. Îmi place de Mirel și îl felicit că a spus adevărul, a zis ‘Mai sunt încă 20 și ceva de jucători, toți vor să fie titulari, ei de ce respectă hotărârea mea?’ Ce a făcut Mirel, respectam și eu”, a spus patronul campioanei la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste.