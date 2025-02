Gigi Becali, interviu exploziv după ce Înalta Curte a admis recursul FCSB: “La fotbal, numele de Steaua îl pot avea numai eu!”. Exclusiv

Războiul FCSB – CSA Steaua . FANATIK recursul FCSB privind palmaresul şi cazul va ajunge din nou la Curtea de Apel.

Gigi Becali, interviu exploziv: “O să facem o lege să înscriem ce înseamnă palmares”

Gigi Becali a acordat un interviu exploziv pentru FANATIK după această decizie, spunând că în scurt timp se va intra în normalitate şi va redobândi palmaresul şi marca Steaua.

Vi s-a admis recursul pentru palmares la ÎCCJ. O decizie în favoarea dumneavoastră. Cum o comentaţi?

– Până o să recuperez tot o să facem şi o lege în care să înscriem ce înseamnă palmares.

Puteţi să faceţi asta?

– În străinătate există definiţia palmaresului. Există doctori în drept sportiv care spun ce e palmaresul. Şi noi vom lua de la tribunalele sportive internaţionale. Şi vom băga în lege ce spun tribunalele despre palmares. Să fie şi la noi în lege.

“Nu poate să se spună că e istoria României şi de acum e istoria Franţei şi după aia e istoria Spaniei”

Adică să fie clar…

– Cum adică palmaresul să fie împărţit în trei? E al lui, pe urmă al lui altul şi a lui altul? Cum adică, poate să fie un palmares împărţit în trei? Este numai unul şi se dă numai la unul. Palmaresul este istorie şi istoria o are cineva, o ţară şi cine o are. Ea continuă şi este istoria ţării ăleia. Nu putem să dăm istoria României către Moldova. Nu poate să se spună că e istoria României şi de acum e istoria Franţei şi după aia e istoria Spaniei. Istoria României aia e, a lui Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare… De la daci.

Istoria nu se poate împărţi, aici sunt de acord…

– Cum adică scoate la licitaţie palmaresul? Şi cumpără o persoană fizică palmaresul. Şi ce facem? Persoana aia fizică omoară istoria? Dacă scoţi la vânzare ceva, scoţi o chestiune şi impui în vedere că trebuie să continue activitatea. Nu poate să participe la licitaţie dacă nu este asociaţie sportivă. De exemplu, dacă n-ai fotbal, ce să faci cu ea? O dai cuiva ca să continue fotbalul.

“La fotbal, numele de “Steaua” îl pot avea numai eu”

Înţeleg…

– În plus de asta, ea trebuie să fie legată. Dacă ai făcut istorie cu numele România sau Dacia, nu poate nimeni să vină şi să spună că nu mai ai voie să spui Dacia. Eu am făcut palmaresul, istoria, cu numele de “Steaua”. Am continuat activitatea şi pot să mă numesc “Steaua” cât vreau eu. Palmaresul Cupei Campionilor am luat cu numele de “Steaua”. Nu mă pui tu pe mine să schimb numele. Eu m-am născut şi am crescut cu numele de Steaua. Tu vii şi spui că nu îmi mai dai voie să folosesc numele? Aaaa, poţi să te numeşti “Steaua” la handbal. Dar la fotbal, numele de “Steaua” îl pot avea numai eu. Că eu am continuat fotbalul.

Dumneavoastră aţi plătit în 2003 nişte milioane de dolari pentru numele Steaua, nu FCSB, nu?

– Păi dar n-am acte în sensul ăsta? O să fac o emisiune să clarific şi să arăt toate lucrurile astea: “Becali dă bani cutare şi va primi acţiuni la societatea Steaua Bucureşti”. Le-au semnat ei atunci. Păi dacă am semnat că iau acţiuni la Steaua Bucureşti, atunci le iau la Steaua nu îmi dai acţiunile şi acum spui: “Aaaa, păi nu mai e Steaua”.

“CSA va putea să facă fotbal, dar nu cu marca aia”

În iunie e următorul termen. Speraţi într-o decizie favorabilă încă de pe atunci?

– În iunie vor fi abia audierile şi atunci este posibil să mai dea un termen. Să ştiţi un lucru, Comisia de la Veneţia are o lege privind mărcile. România, când a preluat de acolo, a tradus greşit. Pur şi simplu au tradus-o invers. Acolo spune că marca, dacă este notorie trebuie să fie folosită. Noi în lege am tradus greşit: dacă este notorie, înregistrată şi nefolosită. Există şi un dosar la Curtea Constituţională despre asta. Ei, judecătorii, ne-au admis trimiterea privind traducerea greşită din limba franceză. Şi atunci, la revedere! Ei n-au folosit-o 15 ani. Încet, încet, o să le câştigăm toate.

Adică sunteţi optimist că luaţi înapoi şi marca şi palmaresul…

– Tot, tot. Ei n-o să mai aibă voie să facă fotbal cu marca aia. Adică CSA va putea să facă fotbal, dar nu cu marca aia. Nu vor mai putea să aibă marca Steaua. Pot să îi spună CSA. Fără palmares şi fără marcă. La revedere! Vor pierde palmaresul şi marca.

2014 este anul în care FCSB a pierdut marca “Steaua”

36.826.310 de euro solicită CSA Steaua din partea lui Gigi Becali pentru folosirea frauduloasă a mărcii “Steaua”