Gigi Becali, iritat de dialogul cu Vali Moraru: „Dacă nu vrei să înțelegi un om supărat, hai să fiți sănătoși”

Gigi Becali a reacționat dur după FCSB - Petrolul 1-1. De ce i-a închis telefonul moderatorului Vali Moraru, de fapt. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Mihai Dragomir
22.11.2025 | 23:57
Gigi Becali iritat de dialogul cu Vali Moraru Daca nu vrei sa intelegi un om suparat hai sa fiti sanatosi
Gigi Becali i-a închis telefonul lui Vali Moraru după FCSB - Petrolul 1-1. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Remiza obținută de FCSB acasă cu Petrolul în etapa a 17-a (scor 1-1) l-a înfuriat teribil pe Gigi Becali. Patronul campioanei României a intrat în direct, dar nu a dus discuția până la capăt. De ce i-a închis telefonul cunoscutului moderator Vali Moraru, de fapt.

Gigi Becali spune adio campaniei FCSB-ului în Europa League după 1-1 cu Petrolul

După pauza competițională alocată echipelor naționale, FCSB a reluat competiția internă cu jocul de pe teren propriu în compania Petrolului. Bucureștenii au smuls doar un punct, la capătul unui meci în care puteau rezolva încă din prima repriză soarta acestuia.

Imediat după fluierul final, Gigi Becali a intrat în direct și a făcut praf pe toată lumea. Ulterior, latifundiarul din Pipera a avut o nouă intervenție telefonică, dar la postul TV Digi Sport. Inițial, acesta a declarat că nu mai are nicio așteptare de la campania FCSB-ului în Europa League.

„(n.r. Despre Europa League) Acolo ce treabă am? Acolo nu mă mai interesează. Cu cine? Nu ai cum. Nu ai cu cine!”, a spus inițial Gigi Becali la TV Digi Sport.

Gigi Becali i-a închis brusc telefonul lui Vali Moraru după FCSB – Petrolul 1-1

Ulterior, moderatorul Vali Moraru i-a reamintit lui Gigi Becali că patronul FCSB-ului a spus că vrea să aducă doar 3-4 jucători în mercato de iarnă. Când latifundiarul din Pipera i-a spus că e nevoie de fapt de o reconstrucție totală, moderatorul l-a întrebat dacă chiar va aduce mai mulți titulari. Imediat după, Gigi Becali a decis brusc să pună capăt discuției, vizibil iritat.

„Eu cred că echipa asta trebuie înnoită din temelii. (n.r. Dacă aduce 5-6 titulari la echipă) Așa cred că ar trebui. (n.r. I s-a reamintit că recent a spus că ar mai fi nevoie doar de 3 sau 4 jucători noi) Iartă-mă. Ți-am răspuns din respect. Dacă nu vrei să înțelegi un om supărat, să fii sănătos. Stau să mă cert cu dumneata? Hai să fiți sănătoși!”, a încheiat patronul FCSB-ului.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
