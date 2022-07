Gigi Becali, ironic când a fost întrebat despre debutul lui Joonas Tamm la FCSB: “Cine? Eu nu am auzit de el!”

FCSB a pierdut prima manşă din turul doi preliminar al Conference League, scor 0-1, cu Saburtalo Tbilisi. Roş-albaştrii au avut o evoluţie extrem de modestă, gruzinii mai având câteva situaţii mari de a marca.

Gigi Becali ironizează transferul lui Mihai Stoica: „Am lăsat echipa pe mâna altcuiva”

Joonas Tamm a debutat la FCSB în meciul din Georgia, însă evoluţia fundaşului estonian a fost una modestă. Gigi Becali l-a ironizat în direct la pe apărătorul său şi a trimis câteva săgeţi şi către Mihai Stoica, omul care l-a adus:

„Cine? Cine e? Habar nu am. Nu știu cine e Tamm. Nu l-am luat eu. Habar nu am, nici nu știu. Vorbesc serios. Nu știu, MM Stoica l-a adus. Am lăsat echipa pe mâna altcuiva. Habar nu am, nici nu știu.

Nu am văzut prima repriză, m-am uitat de când au dat gol. De unde să mă pricep eu la ce a jucat el?”, .

Patronul celor de la FCSB l-a lăudat pe celălalt fundaş central, Joyksim Dawa, camerunezul fiind singurul remarcat de patron după meciul cu Saburtalo: „Am crescut la fundașii centrali, că Dawa e fotbalist”.

Nu același lucru se poate spune despre Denis Haruț, care a fost luat din în primire de patronul FCSB-ului: „Haruț făcea numai pași în spate, pași în spate, ce faci, mă? Atacă, mă, adversarul!”.

Florinel Coman și Octavian Popescu au fost cei mai criticați de Gigi Becali: „Mă și minunez. Sunt oameni care au uitat fotbalul”

Gigi Becali l-a desființat din nou pe Florinel Coman, în timp ce : „Coman, am dat trei milioane pe el, nu mai poate să dribleze pe nimeni, dă mingea la adversar. Mă și minunez. Sunt oameni care au uitat fotbalul. Uită-te la Coman! Dă, bă, gol de acolo! El a vrut să dea cu călcâiul. El nu mai știe să dea în minge.

Octavian Popescu nu mai e ăla, e altul, nu-l mai cunosc. E ceva în neregulă care mă depășește”, a surprins Becali.

Pentru FCSB urmează un derby de foc în Giulești cu Rapid și returul cu georgienii de la Saburtalo Tbilisi, iar o eliminare din preliminariile Conference League l-ar putea face pe Gigi Becali să oprească robinetul cu bani.