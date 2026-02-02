Gigi Becali, ironic după CFR – Metaloglobus 4-2: „N-am mai văzut așa ceva. Bang, și a băgat-o în poartă!”. Ce i-a zis lui Meme despre Cordea. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că CFR Cluj câștigă meciurile pe bandă rulantă, Gigi Becali nu este impresionat de echipa lui Daniel Pancu. Patronul FCSB a fost extrem de ironic după ultimul succes al ardelenilor, scor 4-2 cu Metaloglobus. Ce a spus omul de afaceri despre golurile încasate de echipa oaspete. Săgeți către portarul formației lui Mihai Teja.

Reacția ironică a lui Gigi Becali după CFR – Metaloglobus 4-2: „N-am mai văzut așa ceva. Bang, și a băgat-o în poartă!”

Metaloglobus a fost aproape de a produce surpriza etapei a 24-a încă de vineri. Trupa lui Mihai Teja a condus de două ori în Gruia, 1-0 și 2-1. În final, elevii lui Daniel Pancu și-au revenit, au egalat, apoi s-au impus cu 4-2, ajungând la cinci victorii consecutive în campionat.

Gigi Becali a fost extrem de ironic, în intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, față de meciul din Gruia. Patronul lui FCSB s-a legat de portarul oaspeților, cel care a avut ezitări uriașe pe finalul meciului de vineri. , Gavrilaș a lăsat impresia că a vrut să încaseze unele goluri.

„CFR Cluj nu ajunge prea departe. Ei au avut noroc cu noi. Au dat golurile alea la mișto, acolo. Dacă dădeam noi 2-0 la revedere. Eu i-am spus lui Mihai (n.r. Mihai Stoica) ‘Mihai, vezi că îi bate Metaloglobus’. Și când am deschis televizorul era 2-1 pentru oaspeți. L-am sunat pe MM. ‘Ce ți-am zis că îi bate Metaloglobus?’. El zice: ‘Stai, nu mai vorbi, că poate îi întoarce’.

Am plecat în bucătărie să mănânc, când am venit, am văzut 4-2. ‘Ce s-a întâmplat?’. Păi, mi-a zis MM, ‘ce să se întâmple, că ăla portarul…cred că..’. Nu mai zic ce mi-a spus, că nu e frumos.

(…) Poate i-a plăcut portarului să doarmă. Am văzut și eu acolo. Păi, bă, când ai mingea, ieși pe ea. Apoi trece peste tine, că vezi Doamne, a sărit peste tine. Că a sărit din pământ. Păi, ce măi, ai reflexul, ieși pe ea, prinde-o. Înseamnă că tu ai vrut să-l iei, golul ăla. Când ai văzut că o prinzi, ai zis ‘las-o, mă, să treacă peste mine, să se ducă în poartă’. A pus mâna, ca s-o bage în poartă el.

Apoi, la golul 3…o apăram și eu pe aia. A fost o minge dată plasat, ușor. (…) Nu îmi dau seama, să vină mingea spre tine, în corpul tău, și tu să o iei cu mâna să o bagi în poartă. Păi, nu mai băga mâna, că se lovește de corpul tău. Am mai văzut și eu greșeli la alți portari, dar mingea asta venea în corpul lui. Cum să fie așa ceva? El când a căzut că îi vine în trup a luat-o cu mâna și a zis ‘ăsta trebuie să fie gol’ și apoi, fără să își dea seama, ‘trebuie să bag golul în poartă’. Și băgat mâna, bang și a băgat-o în poartă. I-a dat trambulină”, a spus Becali.

Ce i-a zis Gigi Becali lui Meme Stoica despre Andrei Cordea

, fost jucător la FCSB. Întrebat despre evoluțiile acestuia în tricoul rivalei, Gigi Becali a spus: „I-am zis și lui MM: ‘bă, dacă a ajuns și Cordea să fie cel mai bun jucător de la CFR Cluj, îți dai seama’”.

Patronul lui FCSB a mai punctat faptul că nu a fost interesat de transferul lui Cordea. „(n.r. ați avut vreun interes pentru Andrei Cordea?) Din bun simț, am zis că îi dăm 15 – 20 de mii salariu. Lui nu am ce să-i reproșez. Nu are niciun fel de vină băiatul. El s-a dus unde ia bani”, a mai adăugat Becali.