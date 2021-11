Gigi Becali, ironic la adresa lui Anghel Iordănescu: “Nu mai pot că Puiu e supărat pe mine! Nici nu o să dorm la noapte”

Patronul celor de la FCSB, , a intervenit în direct la TV după ce Anghel Iordănescu a spus că este supărat pe el şi că nu îi va mai pronunţa numele. Latifundiarul i-a răspuns într-un mod ironic fostului selecţioner precizând încă o dată că nu l-a dat afară pe Edi Iordănescu:

Gigi Becali, ironic la adresa lui Anghel Iordănescu: “Nu mai pot să dorm la noapte”

“Sunt foarte supărat că Puiu nu mai vorbeşte cu mine. Nu mai pot să dorm la noapte. Păi ce să fie supărat? Ce i-am făcut eu lui? A plecat băiatul lui, ce mare lucru. Voi tot timpul aveţi dreptate.

Nu l-am dat afară pe Edi. Toată lumea spune că l-am împins. Este adevărat, am vrut să îl împing. Mi-a dat un mesaj, mi-a părut rău de el şi apoi am spus că vreau să plece în glorie. Dar apoi a venit mesajul cu 500.000. Ce vorbeşti mă? Păi faci donaţii pe banii mei?

“O să îi angajeze Mustaţă. Pe Puiu preşedinte, pe Edi antrenor”

Când am spus pomană, aşa am gândit. Nu am vrut să îl umilesc. Dacă a trimis la club avocatul ca să îi fac o propunere să ne despărţim pe cale amiabilă. Acum cerea să îi fac o propunere materială. O să îi angajeze Mustaţă. Pe Puiu preşedinte, pe Edi antrenor”, a spus Becali la

Patronul FCSB este sigur că nu va veni nimeni cu nicio ofertă după ce a spus că va ceda echipa pentru 10 milioane de euro:

“Să îmi dea cineva 10 milioane de euro şi dau societatea FCSB fără jucători şi fără academie”

“Dacă tot iubiţi voi echipa, cumpăraţi-o. Eu sunt om de afaceri, vreau bani. Am zis în glumă că vreau 10 milioane. Am făcut o socoteală. Se duce Mustaţă să strângă 10 euro. Strânge maximum 20.000 de euro.

Ăştia de la Dinamo au strâns mai mult pentru că mai sunt oameni de afaceri care au dat mai mulţi bani. Mustaţă nu este un băiat prost, dar nu… Să vină altcineva. Să îmi dea cineva 10 milioane de euro şi dau societatea FCSB fără jucători şi fără academie.

“Nu m-a bucurat vestea insolvenţei pentru că nu cred că este adevărată”

Numele şi locul, continuitatea, coeficientul, toate le dau. Vorbim serios că eu o vând. Dar nu o cumpără ei. N-au de unde să scoate banii ăştia. După 10 milioane, costă 500.000 de euro pe lună. De unde?

La CFR Cluj este 1,2 milioane de euro pe lună. Nu m-a bucurat vestea insolvenţei pentru că nu cred că este adevărată. Nu intră în insolvenţă. Intră în insolvenă dacă nu ia campionatul. Până atunci, mai forţează Liga Campionilor. Dar nu mă interesează CFR Cluj.

Eu dau oricând exemple. Toată lumea este în insolvenţă. Dacă facem o regie absurdă, fac FCSB 2 care va fi de fapt Steaua. Oamenii vin după mine. Suporterii vin după rezultate. Adevărata Craiova este a lui Mititelu, dar pentru că a lui Rotaru are rezultatele, fanii merg acolo. Eu ştiu ce am de făcut”.

“Dacă omul îţi plăteşte operaţii, îţi dă 350.000 de euro salarii, că atât i-am dat lui Duckadam…. Nu mă aşteptam. Era echilibrat, cuminte”

Gigi Becali susţine că nu se aştepta să fie criticat de , despre care a spus că i-a plătit operaţii şi i-a dat salarii în valoare de 350.000 de euro:

“Dacă omul îţi plăteşte operaţii, îţi dă 350.000 de euro salarii, că atât i-am dat lui Duckadam…. Nu mă aşteptam. Era echilibrat, cuminte. Păi dacă şi el iese cu declaraţii împotriva mea, vine sfârşitul lumii. Oamenii normali devin oameni nebuni.

Nu este importantă relaţia mea cu Toni Petrea. Important este ca FCSB să ia campionatul. Edi Iordănescu credeam că lua campionatul dacă mai scădea diferenţa faţă de CFR Cluj. Dacă vrem să ştim prea bine, atunci vă spune că primele cinci meciuri ale lui Todoran au fost cele mai grele.

Dacă nu iau titlul, care e problema? Ce, Dinamo ia titlul? Eu mă bat cu Dinamo şi cu Rapid (râde)”, a spus Becali.

“Eu l-aş pune pe Gică Hagi selecţioner”

Referitor la noul selecţioner, Gigi Becali îl vede cel mai potrivit pe Gică Hagi:

“Eu l-aş pune pe Gică Hagi selecţioner, poate şi Dan Petrescu. Normal, îl iei pe Hagi. Îi cunoaşte pe toţi. Face din rahat-bici. Când aduce alţi antrenori la echipa lui ia bătaie. Când este el, câştigă. E mare antrenor. Să plece Gică de la Farul, să vezi ce bătăi”, a spus patronul FCSB.