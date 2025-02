Gigi Becali, ironie pentru finul Cristi Borcea înainte de FCSB – Dinamo. „O să vadă el câte Xanax-uri o să ia”

FCSB s-a calificat în optimile de finală Europa League după victoria cu 4-1 la general în fața echipei lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic. Pentru roș-albaștri urmează derby-ul cu Dinamo din Superliga. Gigi Becali, patronul campioanei României, nu are nicio emoție înainte de duelul cu „câinii roșii”.

Gigi Becali, show după FCSB – PAOK 2-0

Roș-albaștrii au arătat excelent în partida de joi seara, în fața celor de la PAOK. Programul extrem de încărcat pare că nu îi pune în dificultate.

Patronul de la FCSB, ironii la adresa lui Cristi Borcea

o. Gigi Becali e sigur că echipa sa va obține un nou rezultat bun și a glumit pe seama finului său, Cristi Borcea, fostul șef al „câinilor roșii”. El a rămas un mare fan al grupării din Ștefan cel Mare.

„Eu am vorbit cu el (n.r. cu Cristi Borcea). I-am zis: ‘Când mă voi duce în fața presei voi zice: Lăsați-mă să mă pregătesc de Champions League. Aduceți-ne echipe! Nu mai avem cu cine să jucăm’.

Bine, eu i-am mai zis lui… Echipa nu va fi obosită. Jucătorii îmi spun că vor să joace din 3 în 3 zile. Noi nu mai avem timp de antrenamente. Doar jucăm meciuri. Să știi un lucru: nu a fost un meci foarte obositor. Nu a fost un meci greu.

Pregătirea fizică combinată cu selecția e cheia. Șlefuiești bine. Dacă ești bun, rămâi, dacă nu, la revedere. Am luat mulți jucători. Nu am ținut cont. Am făcut selecție. Cine a rezistat, a rezistat. Cine nu, afară. În vară mai iau 5-6 jucători.

Nu vreau să mă mai mândresc. O să vadă el. O să vadă câte Xanax-uri o să ia. O să vadă el cât o să mănânce. El mănâncă câte 5 kg de carne când are emoții. Fi-su plânge. Se dă cu capul de pereți. Eu i-am mai zis lui Borcea. El a făcut 7 ani de pușcărie fără să fure nimic”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, vineri dimineață, după meciul cu PAOK Salonic.

