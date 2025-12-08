Gigi Becali, ironii acide la adresa Ancăi Alexandrescu. Cum ar fi arătat Capitala cu ea primar: „Bucureștenii nu mai aveau nici apă caldă, nici căldură”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, val de ironii la adresa Ancăi Alexandrescu după afișarea rezultatelor votului pentru Primăria Capitalei. Afaceristul crede că bucureștenii nu ar mai fi avut nici apă caldă, nici căldură cu jurnalistă drept primar.

Gigi Becali, ironii acide la adresa Ancăi Alexandrescu

Potrivit cifrelor, jurnalista se clasează pe locul doi în topul alegerii bucureștenilor, după Ciprian Ciucu, desemnat noul primar al Capitalei. Milionarul este de părere că orașul ar fi arătat complet diferit cu Alexandrescu edil general.

„Eu eram sleit de puteri în campania electorală. Ea a ieșit pe la piață pe acolo și acum la față e terminată. Nici nu-i mai ardea nici de rezultat, era praf. Ea credea că așa e, stau la televizor, că la televizor are carismă. Credea că dacă stă pe scaun, moderează, zice cine tremură, marș și câștigă alegerile. Când candidezi e alta, în primul rând e greu ca femeie.

Săracul George Simion tot aleargă, muncește, a înnebunit, a slăbit, tot timpul cade pe locul doi. Nu câștigă niciodată. Ce am mai sesizat este că bucureștenii știu să aleagă. Este adevărat, eu îl susțineam, fără niciun interes, dar îmi plăcea de Băluță. Să știți că, ca specialist, ca om de administrație”, a declarat George Becali, la România TV.

„Dumnezeu a salvat-o și pe ea pentru copiii ei”

Nu doar că Bucureștiul ar fi avut de suferit, ci și însăși Anca Alexandrescu. negative pentru jurnalistă. Ba chiar Becali consideră că pierderea alegerilor este un câștig mult mai mare pentru ea.

„Nu poate o femeie la Primăria Capitalei, sunt demonstrații făcute științific. Femeia se îmbolnăvește la stres de 10 ori de cancer mai mult decât bărbatul. E demonstrat științific, specialiștii spun că o femeie la același nivel de stres este pasibilă de îmbolnăvire de cancer de 10 ori mai mult decât un bărbat, iar la Primăria Capitalei este stres. (…)

Dumnezeu a salvat-o și pe ea pentru copiii ei. Păi, ea săraca mai mult a făcut-o din ambiție, dacă ajungea acolo vai de capul ei, în primul rând era distrusă că nu știa încotro să o apuce. Dacă ieșea primar nu mai aveau bucureștenii nici apă caldă nici căldură”, a adăugat Becali.

Ce părere are Becali despre Ciprian Ciucu

Latifundiarul a oferit o . Becali consideră că acesta se pricepe la administrație însă are un sfat pentru el, respectiv îndepărtarea de fosta ministră a Justiției, Monica Macovei.

„Ciucu l-am văzut, se vede că se pricepe. Singurul lucru, să uite puțin de Monica Macovei, că am înțeles că ar fi fost cam servitorul ei. E și el bărbat, are și el nevastă, are copii, nu mai este un copil să stea la poala lui Monica Macovei”, a mai spus patronul FCSB.