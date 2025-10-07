Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, ironii la adresa lui Dan Șucu, după ce Rapid a ajuns să aibă 12 puncte peste FCSB în SuperLiga: „Își ia lumea-n cap. O echipă care stă într-un singur jucător”

Gigi Becali l-a ironizat pe Dan Șucu după ce Rapid a ajuns pe primele locuri în SuperLiga. Patronul FCSB-ului a anunțat și strategia echipei sale pentru a urca în fotoliul de lider.
Bogdan Mariș
07.10.2025 | 14:23
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali l-a ironizat pe Dan Șucu la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. FOTO: sport.pictures.eu.

Rapid a urcat pe primul loc în Superligă după victoria obținută sâmbătă contra Farului (3-1) și și-a păstrat poziția după ce FCSB a învins Universitatea Craiova în derby-ul disputat duminică. În schimb, giuleștenii au picat pe locul secund, după ce Botoșani a învins-o pe UTA Arad. Gigi Becali l-a înțepat pe Dan Șucu în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a ironizat pe Dan Șucu

Rapid ocupă momentan locul 2 în Superligă. În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali l-a ironizat pe Dan Șucu și a expus motivele din cauza cărora giuleștenii nu vor rămâne printre primele locuri în clasament.

 Nu credeam (n.r. că Rapid va ajunge pe locul 1), dar i-a dat Dumnezeu și lui. Dacă bagă atâția bani, săracul, hai să stai și tu pe locul 1 puțin. O să mai stea, că și Craiova e în cădere, până când o să vină Gigi Becali, ‘Ia stai, măi, Șucule, acolo, unde te crezi tu aici?

Ia, vezi de treaba ta, mă’. Nu mă așteptam să fie pe locul 1, e o echipă care stă într-un singur jucător. O echipă care dă trei goluri din trei devieri (n.r. în meciul cu Farul), a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

Gigi Becali a dezvăluit strategia FCSB-ului pentru a reveni pe primul loc

Patronul campioanei a anunțat că echipa sa va recupera în continuare diferența față de echipele aflate în fruntea clasamentului, obiectivul celor de la FCSB fiind să intre în play-off de pe prima poziție. „Pentru FCSB, strategia e în felul următor. Trebuie neapărat ca după următoarele 5-6 meciuri să fim pe locul 6.

După alte 5-6 meciuri să fim pe locul 3, iar la finalul sezonului regulat să fim pe locul 1. Să-l dăm pe Șucu jos, că își ia lumea-n cap după aceea”, a afirmat Gigi Becali în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici. Latifundiarul a vorbit în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și despre o posibilă revenire a lui Florinel Coman la FCSB.

Gigi Becali ÎL IRONIZEAZĂ pe Dan Șucu după ce Rapid a devenit LIDERUL SUPERLIGII

