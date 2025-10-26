Gigi Becali, ironizat în direct de vărul Giovanni! Ce legătură au Iftime și FC Botoșani: „Și-a găsit gâște”

ADVERTISEMENT

Prezent la emisiunea GIOVANNI SHOW, fostul impresar e de părere că Valeriu Iftime îi poate mulțumi și patronului de la FCSB pentru că echipa FC Botoșani e pe primul loc.

Giovanni Becali râde de Gigi Becali și-l laudă pe Valeriu Iftime

Ioan Becali spune că Gigi Becali a făcut anumite transferuri de la FC Botoșani prin care mai mult a ajutat formația moldavă decât pe FCSB, iar cu această ocazie l-a înțepat pe vărul său. Fostul agent de jucători a criticat formațiile de top din SuperLiga pentru faptul că nu se pot ridica la nivelul grupării conduse de Leo Grozavu, care în acest moment este pe primul loc în campionat.

ADVERTISEMENT

„Aici se vede valoarea fotbalului românesc. Bă, să fie Botoșani pe primul loc? Să presupunem că ar lua campionatul, păi nu mai trebuie să mergem în cupele europene. Tot respectul pentru Grozavu, tot respectul pentru finanțator. Toată lumea așteaptă să piardă 1-2 la rând și să se ducă în jos. Și Farul când a luat campionatul, lumea se aștepta să se ducă în jos. Și a luat campionatul cu niște copii, cu buget de 4-5 milioane, în timp ce ceilalți cu 13-14 milioane au rămas jos.

Eu nu am nimic cu Iftime, din contră. Dânsul face eforturi. Bine, a găsit și niște gâște pentru ceva ani. Miron, ăia, ăia, all in. Pentru Botoșani, tot respectul, dar rușinea astora care au bani și să fie sub ei. Jos pălăria pentru Grozavu, pentru că a adunat jucători de peste tot. Tot respectul. Eu mă refer la grei, care vor să vândă jucători pe milioane. Da, Urziceni, au luat și ei. Dar măcar a făcut puncte în Champions League”, a spus Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul la zi din SuperLiga. FC Botoșani, pe primul loc

, liderul la zi este FC Botoșani. Trupa patronată de Valeriu Iftime are 28 de puncte, același număr pe care îl are și Rapid, ocupanta locului 2, formație cu un golaveraj mai slab însă. Despre moldoveni se vorbește, mai în glumă, mai în serios, că ar putea să fie ‘Leicester de România’ și să producă o surpriză uriașă, câștigând campionatul la finalul stagiunii.

ADVERTISEMENT

Totuși, cei de la Botoșani mai au un drum lung de parcurs, dar până acum se pare că șansele de accedere în play-off devin din ce în ce mai mari, datorită rezultatelor bune care se leagă, unul după altul. În comparație, , este pe locul 12, cu doar 13 puncte adunate, și privește cu jind către formația lui Leo Grozavu.