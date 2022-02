Gigi Becali își distruge jucătorii după FCSB – Farul 0-2: „Coman săracul nu mai poate să joace fotbal! Tănase o gâdilă, se învârte în cerc cu mingea!”

FCSB a suferit prima înfrângere pe teren propriu în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1 și rămâne la 11 puncte în spatele lui CFR Cluj.

Jucătorii lui Toni Petrea au făcut unul dintre cele mai slabe meciuri și au făcut greșeli flagrante în apărare, Florinel Coman, Florin Tănase și Malcom Edjouma fiind desființati de Gigi Becali la Digi Sport Special.

Gigi Becali tună și fulgeră după FCSB – Farul 0-2: „Din cauza lui Edjouma am pierdut meciul!”

„S-a cam terminat lupta la titlu. Ești dezamăgit când pierzi campionatul la egalitate de puncte, când te bate Iașiul în zece oameni și aveai nevoie de un egal să fii campion. Acum au fost zece puncte, nu ne-am apropiat deloc și plus de asta nu există.

Șerban driblează, Cordea se învârte în loc, Tănase la fel. Au poziții de pas. Asta e culmea! Dar ei nu! Mai bine pierd mingea. Haotic! Ăsta era un meci de câștigat.

Știam că Farul nu e o echipă să se apere și am avut spații, puteam să câștigăm dacă jucam ceva. Putea să fie vreo 4-5-0. Nu se poate câștiga campionatul cu un singur jucător: Tavi Popescu! Nu ai cum! Ce pot să scap, să curăț și gata! Și la academie, peste tot. Păi da ce vrei să fac? Suntem nebuni? Ne batem joc de bani?

Gigi Becali îi critică pe jucătorii care s-au gripat înainte de meciul cu Farul: „E chestie de profesionalism!”

Nu putem să plătim 150.000 de euro pe lună la academie cu 30 de antrenori. O să fie 10. Dăm 1,5 milioane pe an la academie? Dacă nu făceam ce fac, ajungeam și eu ca Rapid sau Dinamo. Din cauza lui Edjouma am pierdut meciul. Pasa numai în spate, se încurca în minge. Mi-a spus Petrea că e foarte obosit, că făcea alte antrenamente acolo.

E chestie de profesionalism! Crețu, Olaru, Oaidă și încă unul. Patru jucători cu gripă? Păi eu de ce nu fac? Dacă mă îmbrac?! Dacă faci duș la antrenament și pleci imediat, normal că există virus! Într-un fel e bine că măcar nu îmi mai fac iluzii. Acum m-am convins că n-ai cu cine!

Dacă și Tănase… vrea să intre cu mingea până în poartă… Unde vrei să te duci? O gâdilă, se învârte în cerc. I-am rugat pe Meme și pe Petrea ceva, că am nevoie de bani. Lăsați-l pe Tavi Popescu să bată lovituri libere din stânga sau din dreapta. Eu am zis, eu am auzit.

Gigi Becali nu e impresionat de plânsetele lui Keșeru de la finalul meciului: „De ce plânge?”

Coman săracul nu mai poate să joace fotbal la momentul ăsta! L-am sunat și personal. Iei mingea și i-o dai lui Tavi Popescu. Păi el e căpitan de echipă, îl ascultă el pe Gigi Becali? Nu mai bate băi Florinele! Dai pasă la portar. Nici eu dacă băteam lovitura aia. Probabil nu-l mai țin picioarele. Aici e chestie de seriozitate. Dacă nu te antrenezi și nu ești serios o să te lași de fotbal.

Nu mă interesează plânsetele lui Keșeru. De ce plânge? E sentimental. Poate să facă asta că a avut clipe frumoase aici. Nu mai poate nici el. Acuma e vorba de bani mulți, războaie, stă lumea la bancomate, erau alte vremuri! Eram nebun! Să dau salarii la unii să se uite alții și Ilie Dumitrescu cu Moraru să comenteze! Trebuie să ne scoatem banii că dăm în faliment”, a declarat Gigi Becali la finalul partidei pentru Digi Sport.