Gigi Becali își face echipă de Champions League! Cum arată primul ”11” al FCSB după transferul lui Eddy Gnahore!

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După ce sezonul precedent nu a prins play-off-ul SuperLigii, Gigi Becali a anunțat că nu mai vrea să treacă prin așa rușine și a promis transferuri. După ce l-a adus pe Ronny Labonne, a reușit să-l achiziționeze și pe Eddy Gnahore, iar echipa de start a FCSB-ului începe să arate din ce în ce mai bine.

Echipa ideală pentru FCSB după ce Gigi Becali l-a adus pe Gnahore

”Roș-albaștrii” au prins in extremis un loc de Conference League după meciul de baraj cu Dinamo și i-au mai dat o lovitură rivalei prin aducerea lui Eddy Gnahore, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Jucătorul francez, căruia conducerea ”câinilor” nu i-a prelungit înțelegerea, a fost .

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Deși planurile pentru acest mercato erau mult mai stufoase, mai ales că a plecat și căpitanul Darius Olaru în Belgia, fosta campioană a României are un lot competitiv cu care se poate bate atât în plan intern, cât și în Conference League.

În acest moment, primul ”11” pentru antrenorul Marius Baciu în privința partidelor din Europa arată foarte bine: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Gnahore, Cisotti – Miculescu, Bîrligea, Oct. Popescu.

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Ce se mai poate schimba în echipa de start

În campionat, FCSB va trebui să facă cel puțin o modificare pentru a respecta regula U21. Așa cum Gigi Becali a anunțat deja, pentru postul de fundaș stânga, în locul lui Risto Radunovic.

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O altă schimbare ar mai putea apărea de la mijloc în sus, indiferent dacă partida este în campionat sau în cupele europene. În cazul în care randamentul lui Tavi Popescu nu va fi cel așteptat, Cisotti va fi urcat în atac, iar la mijloc va apărea Ofri Arad.

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Gigi Becali pregătește și alte surprize

Însă, primul ”11” creionat la acest moment ar putea suferi și alte schimbări. După ce a confirmat sosirea lui Eddy Gnahore, Gigi Becali a mărturisit că pentru care se fac eforturi financiare considerabile.

”Urmează un atacant care va veni săptămâna asta. Unul bun-bun, număr 10. Pe bani mulți. Și am cam negociat. Eu voiam clauză de 10 milioane și ei voiau doar 5. Am încredere în atacantul ăsta.

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Dar cică am mai făcut două transferuri, că fundașul ăla stânga (n.r. – Ricardo Pădurariu) e foarte bun. De fapt trei, că cică Tavi Popescu nu a fost niciodată mai bun”, a declarat patronul ”roș-albaștrilor”.