Gigi Becali își face mea culpa după FCSB – Drita 3-2: ”Am greșit cu el. E valoros”

Imediat după încheierea partidei FCSB – Drita 3-2, din , Gigi Becali a vorbit la superlativ despre un jucător și a recunoscut că a greșit în privința lui.

Jucătorul remarcat de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2

După ultimul fluier al întâlnirii de pe Arena Națională, în care campioana României a revenit de la 0-2 și s-a impus cu 3-2, patronul ”roș-albaștrilor” a recunoscut că a greșit cu Malcom Edjouma când l-a scos din lot.

”Am greșit cu el. Trebuia să-l țin în lot, e jucător valoros. Nu trebuia să-i țin pe Ștefănescu și Gheorghiță și să-l țin pe Edjouma în afară. N-aveam loc pe listă. Nu m-a enervat nimic la el. Am zis că Gheorghiță e jucător de perspectivă.

Nu aveam pe cine, între Gheorghiță, Ștefănescu și el, l-am ales pe el (n.r. să iasă din lot). A fost la un pas să semneze cu CFR Cluj, da. Mă înțelesesem cu Varga, 100.000 de euro dădea”, a declarat Gigi Becali, la .

FCSB, retur de foc la Pristina

Un alt jucător care a avut o prestație foarte bună a fost atacantul Daniel Bîrligea, revenit de curând după o accidentare. Fotbalistul în partida cu Drita, acestea fiind primele sale goluri din acest sezon.

Returul cu campioana din Kosovo este programat săptămâna viitoare, pe 14 august, de la ora 21:00, pe stadionul Fadil Vokrri din Pristina. În cazul unei calificări mai departe, FCSB va întâlni Aberdeen. Partida tur se va disputa în Scoția, pe 21 august, returul urmând să aibă loc pe 28 august, la București.

Dacă va fi eliminată de Drita, FCSB va ajunge în play-off-ul Conference League, unde va da piept cu învingătoarea dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Talinn (Estonia). În tutul din Luxemburg, oaspeți s-au impus cu 3-2.