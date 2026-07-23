Gigi Becali își freacă mâinile de bucurie! Ce scriu turcii despre situația lui Denis Drăguș

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Gigi Becali (68 de ani) este din ce în ce mai aproape să îl aducă la FCSB pe Denis Drăguș (27 de ani), în prezent în continuare sub contract cu Trabzonspor. După cum se știe deja destul de bine, în ultimul timp patronul fostei campioane a României a anunțat în mai multe rânduri că așteaptă ca internaționalul român să își rezolve situația contractuală la clubul din Turcia.

Gigi Becali și FCSB, din ce în ce mai aproape de transferul lui Denis Drăguș

Mai exact să devină liber de contract, pentru a putea ulterior să semneze din această postură cu echipa antrenată de Marius Baciu. Ulterior, pentru a putea pleca de la gruparea din Trabzon, reprezentând restanțe salariale.

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Pentru moment, situația încă nu s-a rezolvat, dar acest lucru s-ar putea întâmpla totuși în scurt timp. Asta pentru că presa din Turcia informează că Drăguș nu face parte din planurile celor de la Trabzonspor pentru noul sezon. Astfel, el nu va fi luat în cantonamentul de dinainte de startul campionatului.

Ce scrie presa din Turcia despre situația lui Denis Drăguș la Trabzonspor

În paralel, discuțiile pentru rezilierea contractului său se poartă în continuare. Așadar, pare că există șanse destul de mari ca în viitorul apropiat Denis Drăguș să se despartă de formația din Superlig, . „Deși au participat la antrenamentele din Trabzon, John Lundstram și Denis Drăguș, care nu sunt incluși în planurile pentru noul sezon, nu sunt așteptați să facă deplasarea în cantonamentul din Austria.

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S-a aflat că negocierile privind rezilierea contractelor celor doi fotbaliști continuă, aceștia neajungând încă la un acord cu un alt club”, au notat jurnaliștii turci de la în legătură cu acest subiect.