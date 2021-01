Gigi Becali își freacă mâinile după transferul lui Dennis Man: “Totul e semnat!”

Gigi Becali a anunțat că transferul lui Dennis Man e stabilit și tot ceea ce lipsește este semnătura jucătorului de pe contract. Patronul FCSB recunoaște că a vrut mai mult, însă din cauza pandemiei se mulțumește cu cele 13 milioane de euro.

Latifundiarul susține că meritul transferului este exclusiv al lui Giovani Becali, însă 100.000 de euro va încasa și Ana Maria Prodan, agentul jucătorului. Dennis Man va avea un salariu anual de 1,1 milioane de euro pe an.

Patronul FCSB a spus că 11% din această sumă va merge la UTA Arad, însă profitul lui Gigi Becali din această tranzacție va fi de 11 milioane de euro:

Gigi Becali, fericit pentru transferul lui Dennis Man: “A plecat la Parma! Poate juca duminică”

“Transferul este exclusiv toată munca lui Giovani. I-am spus Anei să stea liniștită la Miami, o să primească și ea bani direct la plajă. Probabil că va câștiga bani mai departe cu Giovani Becali printr-o eventuală asociere. I-am spus că stă acasă și ia 100.000 de euro. Nu îi convine? Cum să nu îi convină?

Acum este vorba de 13 milioane de euro și Dennis Man a plătit pe 13 milioane. El a plecat la Parma și este posibil să joace duminică. Este confidențial pentru că îi stricăm omului ploile. Suma este de 13 milioane de euro.

“Totul s-a pus pe hârtie, n-au schimbat o iotă. Trebuie să semneze Man”

Nu pot să vă spun mai mult. Dennis Man va avea un salariu de 1,1 milioane de euro pe an. Am înțeles că va semna pe patru ani și jumătate. La ora asta, ofertele sunt oficiale, toate sunt semnate de ei. Am vorbit cu patronul lor astăzi.

Totul s-a pus pe hârtie, n-au schimbat o iotă. Trebuie să semneze Man. Dacă pleci de la 20.0000 de euro pe lună la 100.000 de euro pe lună normal că semnezi, nu? El trebuie doar să îmi returneze împrumutul de 80.000 de euro. I-am dat să își ia casă.

“Nu îl dădeam, dar mi-e teamă să nu se închidă granițele. Cine știe ce se întâmplă în Europa?”

UTA Arad are 11% din sumă. Am vrut să cumpăr tot, dar nu au mai vândut. Sunt mulțumit. Eu nu am crezut că ajung la așa puțin, dar n-am avut ce face pentru că pandemia. Credeam că iau 40-50 de milioane de euro. Sunt nebun că trec 100 de milioane clauză?

13 milioane de euro sunt 13 milioane de euro. Nu îl dădeam, dar mi-e teamă să nu se închidă granițele. Cine știe ce se întâmplă în Europa? Dacă se închid granițele și nu mai jucăm nicăieri? Altfel nu îl dădeam.

“O să vedeți că după ce se va opri pandemia, vor crește din nou prețurile”

Am dat 250.000 de euro, UTA mai ia acum 1 milion. În total cred că toate cheltuielile cu el au fost 2 milioane. Profitul meu este de 11 milioane. Am mai exagerat și eu în declarații poate, dar dacă nu era pandemia, eu zic că în Europa se vorbea de jucători la 500 de milioane – 700 de milioane de euro.

O să vedeți că după ce se va opri pandemia, vor crește din nou prețurile. Tavi Popescu este mai tare la ora asta decât Man și Coman. Este el fenomen. Eu spuneam de Messi și Neymar că joacă îngerii. Pentru Octavian Popescu joacă îngerii. Acest jucător nu se va mișca pentru 100 de milioane”, a spus Gigi Becali la Digisport.