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Gigi Becali își poate lua adio de la 3.500.000 de euro. Detaliul care îi dă fiori finanțatorului FCSB

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, speră să obțină 5.000.000 de euro de la Frosinone în schimbul lui Daniel Bîrligea, dar șansele par destul de mici la o scurtă analiză
Catalin Oprea
26.08.2026 | 12:10
Gigi Becali isi poate lua adio de la 3500000 de euro Detaliul care ii da fiori finantatorului FCSB
SPECIAL FANATIK
Gigi Becali vorbește cu jurnaliștii / Foto: Sport Pictures
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Daniel Bîrligea este foarte aproape de a deveni noul jucător al celor de la Frosinone, formație nou-promovată în Serie A. Italienii au trimis o ofertă către FCSB pentru transferul atacantului român, iar patronul roș-albaștrilor a acceptat-o: 1.500.000 de euro pentru împrumutul pe un sezon, plus 3.500.000 de euro pentru un transfer obligatoriu dacă echipa reușește să se salveze de la retrogradare la finalul stagiunii.

Gigi Becali speră, dar statistica nu îl ajută

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, s-a arătat foarte optimist în privința realizării mutării. S-ar mulțumi cu cele 5.000.000 de euro pe care ar urma să le primească în vară, dacă se va activa clauza de transfer definitiv.

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În caz contrar, va rămâne cu 1.500.000 de euro, dar și cu atacantul, pe care l-ar putea vinde ulterior pentru o altă sumă de ordinul milioanelor de euro.

Ei dau 1,5 milioane și, dacă nu retrogradează, mai dau 3,5. Eu am prelungit cu Bîrligea oricum pe încă un an. Un fel de împrumut pe 1,5 milioane de euro. Îl vor transfera obligatoriu, dacă rămân în Serie A. Sau dacă nu rămân, să dea banii. Mie îmi convine să iau 1,5 milioane pe un an, eu oricum am prelungit cu el pe încă un an. Eu i-am dat OK-ul și am zis da”, a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

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Ce nu știe Gigi Becali este că șansele ca FCSB să mai încaseze restul de 3.500.000 de euro pentru Daniel Bîrligea sunt minime. Frosinone este echipa cotată cu cele mai mari șanse să retrogradeze la finalul acestui campionat.

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  • Următoarele echipe cotate sunt Monza, Venezia, Lecce, Parma și Genoa.

De asemenea, în istoria de 120 de ani a clubului, Frosinone a jucat doar trei sezoane în Serie A și de fiecare dată a retrogradat. În primele două prezențe, Frosinone nici măcar nu a contat în lupta pentru salvarea de la retrogradare, făcând doar figurație.

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  • Sezonul 2015/2016 – Locul 19, la opt puncte distanță de zona sigură.
  • Sezonul 2018/2019 – locul 19, la 13 puncte distanță de zona sigură.
  • Sezonul 2023/2024 – locul 18, la doar un punct distanță de zona sigură.

Aproape 20.000.000 de euro investiți în vară

În această vară, Frosinone a transferat 14 jucători, cu un total de 18.400.000 de euro, în speranța că nu va mai repeta scenariul din cele trei sezoane precedente. Dacă se materializează și împrumutul lui Daniel Bîrligea, suma totală ajunge la aproximativ 20.000.000 de euro!

O investiție considerabilă în transferuri, mai mare decât cea a altor cluburi importante din Serie A, precum Monza, Lecce, Cagliari, Sassuolo și Atalanta.

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Așadar, ar fi cu adevărat o minune ca Frosinone să prindă, totuși, un loc deasupra „zonei roșii” la finalul actualului sezon, ținând cont de istorie, investiții în transferuri, dar și de analizele specialiștilor. Dacă, totuși, echipa s-ar salva, ar fi de departe cel mai bun sezon din istoria clubului, iar cele 3.500.000 de euro ar lua drumul FCSB-ului.

  • Cel mai scump jucător din lotul lui Frosinone: Romano Schimd (Austria) – 15.000.000 de euro.
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