Gigi Becali își poate lua gândul de la transferul cu care voia să reformeze FCSB: „A semnat în America!”

Gigi Becali l-a vrut la FCSB, dar jucătorul pleacă din România. Cine este fotbalistul cu care latifundiarul din Pipera voia să dea lovitura, dar a semnat în SUA.
Mihai Dragomir
06.03.2026 | 13:38
Gigi Becali isi poate lua gandul de la transferul cu care voia sa reformeze FCSB A semnat in America
Gigi Becali l-a pierdut definitiv. Cine este jucătorul care pleacă din țară. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Gigi Becali și-a dorit un tânăr jucător român la FCSB în această iarnă, dar acesta a rămas la clubul său. Cine este fotbalistul care va pleca acum în America după ce a semnat.

Kevin Ciubotaru merge în SUA

Kevin Ciubotaru a devenit tot mai interesant, mai ales pentru echipele din România. FCSB a vrut să îl transfere, însă mutarea a picat, iar tânărul jucător a rămas la Sibiu. Fotbalistul lui FC Hermannstadt este un fundaș stânga de perspectivă, iar viitorul său poate continua lejer în străinătate.

După ce fotbalistul a ales să semneze un contract cu o nouă firmă de impresariat, Giovanni Becali a anunțat în exclusivitate la „Giovanni Show” că jucătorul sibienilor a semnat în SUA.

„Din păcate, cel care îi trebuia lui Gigi a plecat în America, am auzit. Kevin Ciubotaru a semnat în SUA. Eu îl luam la FCSB. Ei spun că Pantea joacă și stânga și dreapta… tot îl plimbă așa. E un jucător bun, dar nu știu dacă titular”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „Giovanni Show”.

Kevin Ciubotaru a dat cărțile pe față despre negocierile cu FCSB

Kevin Ciubotaru a vorbit recent despre situația sa și despre negocierile purtate cu FCSB. Jucătorul a recunoscut că a discutat după perioada sărbătorilor cu reprezentanții bucureștenilor, dar mutarea nu s-a mai concretizat.

„Niciodată nu am luat o decizie. Am vorbit după sărbători (n.r. cu cei de la FCSB) și nu s-a întâmplat, iar acum sunt la Hermannstadt”, spunea tânărul jucător după meciul FC Argeș – Hermannstadt 3-1, din etapa 26 a SuperLigii.

  • 22 de ani are Kevin Ciubotaru 
  • 400.000 de euro valorează fotbalistul 
