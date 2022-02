Gigi Becali a găsit motivul scăderii de formă a lui Keșeru. ”E de la vaccin! Celor vaccinați le scade din putere!”

Chestionat cu privire la situația lui Claudiu Keșeru, de care intenționează să scape în vară, când îi expiră contractul, Gigi Becali a făcut o nouă afirmație controversată. Potrivit spuselor sale, principalul motiv pentru care evoluțiile atacantului nu se mai ridică la nivelul așteptărilor este vaccinul anti-Covid.

Gigi Becali dă vina pe vaccin pentru scăderea de formă a lui Claudiu Keșeru

În sprijinul acestei teorii, finanțatorul FCSB-ului a afirmat că vaccinul nu l-a afectat doar pe Keșeru, ci și pe toți ceilalți jucători din lot care au decis să se imunizeze. Ba chiar și-ar fi pus amprenta și asupra rivalilor de la CFR.

„Keșeru nu m-a deranjat. N-am avut niciodată nimic cu declarațiile cuiva, nu mă interesează. Numai că ele trebuie să fie dublate de argumente, de probe.

Lui Keșeru i-am spus așa: ‘Ce vrei să declari la final? Declară acum, că sunt curios. Banii ți i-am dat, am un contract cu tine, asta e relația noastră, patron – fotbalist. Tu nu mai poți să joci la nivelul ăsta’.

El mai vrea doi ani. Poate să joace în România, dar nu la FCSB sau CFR. Cum era și Budescu.El mi-a zis că o să-mi arate. Să-mi arate la altă echipă, când o să se ducă. Nu vreau să-l jignesc, spun ceea ce cred. El nu mai poate la nivelul ăsta. În primele trei meciuri am zis că ăsta joacă la orice echipă din lume.

Ce s-a întâmplat apoi, nu știu. Am insistat, am forțat, am zis ‘ce, s-a schimbat omul?”. O să râdeți, dar poate e din cauza vaccinului. Celor vaccinați le scade din putere. Asta e științific.

Nu vezi CFR-ul? Aseară treceau ăia ca jaloanele, dormeau pe acolo.Vaccinații scad în ritm, eu văd și la ai mei. N-ai văzut și la Deac? Era vijelie pe tot terenul, acum nu mai e așa”, a declarat Gigi Becali, la .

Keșeru a fost exclus din lotul echipei pentru meciul cu CS Mioveni

Claudiu Keșeru nu a făcut parte din lotul FCSB-ului pentru meciul cu CS Mioveni, încheiat la egalitate, 1-1, în etapa cu numărul 27 din Casa Pariurilor Liga 1. Locul său a fost luat de Andrei Burlacu, dar nici acesta nu a avut o prestație mulțumitoare.

În schimb CFR Cluj a profitat de pasul greșit al principalei contracandidate la titlu și s-a distanțat din nou la opt puncte, grație victoriei obținute pe teren propriu, scor 2-1, în fața Rapidului. Golurile campioanei au fost marcate de Daniel Graovac și Ciprian Deac, în timp ce giuleștenii au punctat prin Junior Morais.

Cuvinte de laudă pentru Novak Djokovic: „Bravo lui. Ăsta e semnalul, de fapt”

În altă ordine de idei, chiar dacă scandalul provocat în Australia i-a lăsat un gust amar, finanțatorul roș-albaștrilor nu s-a sfiit să-l felicite pe Novak Djokovic pentru afirmațiile făcute ulterior. Acesta a decis să nu participe la Rolland Garros sau Wimbledon în eventualitatea în care organizatorii vor impune vaccinarea anti-Covid.

„Bravo lui Djokovic, dar nu sunt de acord că trebuia să forțeze intrarea în Australia. ‘Chiar dacă îmi luați trofeele toate și viața, nu mă vaccinez. Sunt ortodox, vaccinarea e lepădare și nu mă lepăd de Hristos’.

Atunci, bravo lui din toată inima mea. Altfel e aiurea. Forțezi tu intrarea dacă ăia nu te primesc? Nu poți să schimbi regula unui întreg continent.

Pentru ce face acum, bravo lui! Ăsta e semnalul, de fapt, de creștin-ortodox: ‘Nu merg la Roland Garros, pentru că nu mă vaccinez‘”, a mai spus Gigi Becali.