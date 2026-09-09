Sport

Unde a ajuns să joace fiul lui Alexandru Tudor, apropiatul lui Gigi Becali: „Salutăm debutul în tricoul echipei noastre!”

Vlad Tudor, fiul lui Alexandru Tudor, fost arbitru și apropiat al lui Gigi Becali, a debutat pentru noua echipă. Unde a ajuns să joace acum.
Mihai Dragomir
09.09.2026 | 16:49
Unde a ajuns sa joace fiul lui Alexandru Tudor apropiatul lui Gigi Becali Salutam debutul in tricoul echipei noastre
ULTIMA ORĂ
Declin total pentru fiul apropiatului lui Gigi Becali. Unde a ajuns să joace acum, după ce bifase meciuri la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Vlad Tudor, fiul fostului arbitru Alexandru Tudor și crescut de juniorii FCSB-ului, a debutat oficial pentru o nouă echipă. Unde a ajuns fiul apropiatului lui Gigi Becali să joace în prezent, de fapt.

Vlad Tudor, fiul lui Alexandru Tudor, joacă în Liga 5 Prahova

În vârstă de 22 de ani, Vlad Tudor a crescut la juniorii FCSB-ului. El chiar a bifat și două apariții oficiale pentru echipa mare a bucureștenilor, jucând în grupele Cupei României în sezonul 2022/2023 (contra Oțelului și Botoșaniului). După împrumuturi la Cetatea Turnu Măgurele și ARO Câmpulung, el a plecat definitiv de la formația „roș-albastră” la începutul acestui an, când mergea la Gloria Băneasa, în Liga 3.

ADVERTISEMENT

Acum, fiul fostului arbitru Alexandru Tudor a debutat zilele trecute pentru cei de la Viitorul Cosminele, echipă din Liga 5 Prahova, Seria Est. Băiatul fostului „cavaler al fluierului” a jucat în partida din deplasare cu Progresul Aluniș, pe care echipa lui a câștigat-o cu 3-1. „Salutăm și debutul lui #VladTudor în tricoul echipei noastre. Fiul fostului arbitru de Liga 1, #AlexandruTudor, Vlad a avut o primă apariție foarte bună și a contribuit cu un assist la golul de 3-0. Felicitări și mult succes în tricoul Viitorului!”, a fost o parte din postarea făcută de Viitorul Cosminele pe baza meciului.

Ce spunea Gigi Becali despre Vlad Tudor, fiul lui Alexandru Tudor

Deși a jucat cele două meciuri oficiale din Cupă pentru echipa mare a FCSB-ului, Vlad Tudor nu a rămas în vederile formației de seniori a „roș-albaștrilor”. Gigi Becali îl primise cu mare interes la echipă, punând relația cu tatăl său înainte de orice. „Eu i-am spus să-l aducă. Tudor e cel mai apropiat prieten al meu dintre toți, poate chiar și mai apropiat decât MM. E frate cu mine!

ADVERTISEMENT
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune...
Digi24.ro
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”

I-am zis: ‘Copilul tău trebuie să fie aici cu noi. Ești fratele meu și n-am grijă de copilul tău, stă la Pitești? Adu copilul aici și să ne rugăm să fie copilul tare, să ajungă fotbalist mare, să luăm bani mulți’. Am încredere că va fi. Valoarea lui nu o cunosc, dar cunosc rugăciunea lui taică-su…”, spunea Gigi Becali, în 2022, despre fiul lui Alexandru Tudor.

ADVERTISEMENT
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
Digisport.ro
Afară! Ianis Hagi a primit vestea

Cât despre Alexandru Tudor, el a pus stop carierei de „central” la finalul anului 2018. Ultimul meci oficial pe care l-a arbitrat a fost Concordia Chiajna – Poli Iași, încheiat cu fabulosul scor de 3-6. În luna martie a anului 2001, el a devenit arbitru FIFA, funcție pe care a deținut-o până în 2016. În noiembrie 2008, „Brad Pitt” Tudor bifa primul său meci în UEFA Champions League, anume disputa dintre FC Barcelona și FC Basel.

ADVERTISEMENT
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa...
Fanatik
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa care s-a bătut pentru trei trofee are probleme
Cu datorii de 3,5 milioane de euro către ANAF și Primăria Arad, UTA...
Fanatik
Cu datorii de 3,5 milioane de euro către ANAF și Primăria Arad, UTA a făcut anunțul despre intrarea în insolvență
Alexandru Mitriță, aproape de revenirea în Europa! Echipa campioană îl vrea pe internaționalul...
Fanatik
Alexandru Mitriță, aproape de revenirea în Europa! Echipa campioană îl vrea pe internaționalul român
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A plecat de la FCSB și nu a uitat declarațiile lui Becali: 'A...
iamsport.ro
A plecat de la FCSB și nu a uitat declarațiile lui Becali: 'A zis că sunt vai de mama mea. Despărțirea de mine s-ar fi putut face într-un alt mod'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!