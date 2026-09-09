ADVERTISEMENT

Vlad Tudor, fiul fostului arbitru Alexandru Tudor și crescut de juniorii FCSB-ului, a debutat oficial pentru o nouă echipă. Unde a ajuns fiul apropiatului lui Gigi Becali să joace în prezent, de fapt.

Vlad Tudor, fiul lui Alexandru Tudor, joacă în Liga 5 Prahova

În vârstă de 22 de ani, Vlad Tudor a crescut la juniorii FCSB-ului. El chiar a bifat și două apariții oficiale pentru echipa mare a bucureștenilor, jucând în grupele Cupei României în sezonul 2022/2023 (contra Oțelului și Botoșaniului). După împrumuturi la Cetatea Turnu Măgurele și ARO Câmpulung, el a plecat definitiv de la formația „roș-albastră” la începutul acestui an, când mergea la Gloria Băneasa, în Liga 3.

ADVERTISEMENT

Acum, fiul a debutat zilele trecute pentru cei de la Viitorul Cosminele, echipă din Liga 5 Prahova, Seria Est. Băiatul a jucat în partida din deplasare cu Progresul Aluniș, pe care echipa lui a câștigat-o cu 3-1. „Salutăm și debutul lui #VladTudor în tricoul echipei noastre. Fiul fostului arbitru de Liga 1, #AlexandruTudor, Vlad a avut o primă apariție foarte bună și a contribuit cu un assist la golul de 3-0. Felicitări și mult succes în tricoul Viitorului!”, a fost o parte din postarea făcută de Viitorul Cosminele pe baza meciului.

Ce spunea Gigi Becali despre Vlad Tudor, fiul lui Alexandru Tudor

Deși a jucat cele două meciuri oficiale din Cupă pentru echipa mare a FCSB-ului, Vlad Tudor nu a rămas în vederile formației de seniori a „roș-albaștrilor”. Gigi Becali îl primise cu mare interes la echipă, punând relația cu tatăl său înainte de orice. „Eu i-am spus să-l aducă. Tudor e cel mai apropiat prieten al meu dintre toți, poate chiar și mai apropiat decât MM. E frate cu mine!

ADVERTISEMENT

I-am zis: ‘Copilul tău trebuie să fie aici cu noi. Ești fratele meu și n-am grijă de copilul tău, stă la Pitești? Adu copilul aici și să ne rugăm să fie copilul tare, să ajungă fotbalist mare, să luăm bani mulți’. Am încredere că va fi. Valoarea lui nu o cunosc, dar cunosc rugăciunea lui taică-su…”, spunea Gigi Becali, în 2022, despre fiul lui Alexandru Tudor.

ADVERTISEMENT

Cât despre Alexandru Tudor, el a pus stop carierei de „central” la finalul anului 2018. Ultimul meci oficial pe care l-a arbitrat a fost Concordia Chiajna – Poli Iași, încheiat cu fabulosul scor de 3-6. În luna martie a anului 2001, el a devenit arbitru FIFA, funcție pe care a deținut-o până în 2016. În noiembrie 2008, „Brad Pitt” Tudor bifa primul său meci în UEFA Champions League, anume disputa dintre FC Barcelona și FC Basel.