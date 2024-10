Gigi Becali l-a amenințat cu banca de rezerve pe Octavian Popescu după ce s-a vopsit: ”Nu are cum să dea două goluri de pe margine”. Video

Partida din etapa a 2-a a grupei din Europa League este programată joi, 3 octombrie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe stadionul Toumbas și .

Octavian Popescu, luat în colimator de Gigi Becali

Gigi Becali a plecat împreună cu echipa la Salonic, iar la aeroport a avut un discurs dur la adresa lui Octavian Popescu când a aflat că acesta și-a vopsit părul blond înaintea întâlnirii PAOK – FCSB.

”E treaba lui, face ce vrea. Părerea mea este că nu e bine. Când ești la fotbal, gândește-te la fotbal. E adevărat că se vopsesc ăia… Neymar. Ei se vopsesc ca vedete. Când ești vedetă, poți să îți faci ceva ca vedetă.

Dar dacă nu ești vedetă? De ce te vopsești? (n.r. – Dacă dă două goluri cu PAOK?) Dacă are ocazia să dea… Nu are cum să dea două goluri de pe margine. Eu o să vorbesc cu toată echipa acum. Nu am mai vorbit cu ei de 4-5 ani. O să vorbesc niște lucruri despre fotbal, ce am văzut și eu, ca ei să înțeleagă.

Băi, du-te și caută mingea. Pentru că ei au calitate. Ștefănescu are calitate, dar trebuie să caute mingea. Asta o să le zic. Pe mine mă interesează atitudinea, că nu suntem noi Maradona. Bă, dar măcar luptă”, a declarat Becali, la plecarea de pe aeroportul Otopeni.

Gigi Becali, calcule pentru o calificare istorică

Patronul campioanei României a plecat la Salonic însoțit de trei dintre călugării care îi sunt foarte apropiați. Din delegație a făcut parte și Alexandru Tudor, care a fost lui Becali.

”Hai, Alexandru! Alexandru! Nu vrea să fie filmat. Nu ai fost arbitru și ai arbitrat contra Stelei? Când arbitrai contra Stelei cum era? Acum vezi unde te duce Steaua?”, a glumit Gigi Becali.

Patronul FCSB este convins că ”roș-albaștrii” și crede că o victorie pe terenul lui PAOK poate fi calea spre a încheia grupa de Europa League în primele 8.

”Băi, pregătiți noi suntem, dar să vedem ce vrea domul pentru noi. Noi suntem obișnuiți (n.r. – cu atmosfera) că suntem Steaua. Steaua are ADN de echipă mare. O victorie la Salonic ar însemna o calificare în primele 8. Că acolo e gândul meu, la 25 de milioane de euro”, a spus el.

Gigi Becali, show pe aeroportul Otopeni înainte de PAOK - FCSB