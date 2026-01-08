Gigi Becali l-a anunțat deja pe înlocuitorul lui Adrian Șut: „O să îl vedeți azi sau mâine. MM mi-a zis că e cu cinci clase peste Lameira și Joao Paulo”

ADVERTISEMENT

Adrian Șut, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, s-a transferat la Al-Ain, din Emiratele Arabe Unite, în schimbul sumei de două milioane de euro. Gigi Becali nu a stat mult pe gânduri și a decis să îi aducă deja un înlocuitor lui Șut.

Gigi Becali l-a anunțat deja pe înlocuitorul lui Adrian Șut

Adrian Șut a părăsit deja cantonamentul din Antalya și se pregătește să semneze, , formație din Emiratele Arabe Unite.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a mărturisit că i-a găsit deja un înlocuitor lui Adrian Șut. Jucătorul urmează să fie anunțat în aceste zile și este străin. Noul fotbalist de la FCSB nu provine din fotbalul românesc și vine la recomandarea lui Mihai Stoica.

„O să îl vedeți azi, mâine pe înlocuitor. Când am vorbit cu MM acum, i-am spus tot așa, să facă tot ce vrea și cu ăla. Și mi-a zis suma, 100.000 plus sau minus. I-am zis că nu stăm de 100.000. Da, e străin. Eu nu îl cunosc. El mi-a spus acum vreo lună de zile că a văzut foarte mulți jucători și că e unul bun, bun. Dacă zile el că e bun, bun… Cum a zis de Ngezana. Și atunci l-am luat imediat.

ADVERTISEMENT

I-am zis să îi luăm pe ăia doi de la Galați (n.r. – Joao Lameira și Joao Paulo). Și mi-a spus că ăsta e cinci clase peste ăia doi. Nici nu știu cum îl cheamă, nici la ce echipă este. Știu doar țara, nu e Portugalia”, a declarat Gigi Becali, conform .

ADVERTISEMENT

Ce salariu va avea Adrian Șut la Al-Ain

Formația roș-albastră a fost mereu cunoscută pentru politica sa de a-și vinde jucătorii atunci când apar oferte avantajoase, iar acum a venit rândul lui Adrian Șut să fie vizat de o propunere de nerefuzat. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, mijlocașul de la FCSB se află foarte aproape de un transfer în Emiratele Arabe Unite și s-a deplasat deja la Dubai,

Mutarea se va realiza în schimbul sumei de două milioane de euro, iar internaționalul român este așteptat să semneze contractul cu noua echipă chiar în cursul zilei de joi, 8 ianuarie. .

ADVERTISEMENT