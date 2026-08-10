Gigi Becali l-a auzit pe Florin Tănase și a explodat: „Nu accept! Doar un nebun spune așa ceva!”

ADVERTISEMENT

După Sepsi – FCSB 0-0, Gigi Becali (68 de ani) a fost întrebat, printre altele, și despre presupusul conflict dintre antrenorul Marius Baciu (51 de ani) și Florin Tănase (31 de ani). La finalul meciului din etapa trecută, FCSB – Farul Constanța 2-2, întrebat despre acest subiect, mijlocașul ofensiv a spus că nu are vreun fel de relație cu tehnicianul, întrucât „are soție”.

Cum a comentat Gigi Becali declarațiile făcute recent de Florin Tănase la adresa lui Marius Baciu

Finanțatorul clubului nu a „gustat” deloc această glumă, iar acum l-a certat în direct pe jucătorul său pentru această abordare, în ciuda faptului că, la flash-interviul de la finalul partidei de la Sf. Gheorghe, „La mine toată lumea trebuie să execute ordine. Cum să își permită Tănase să se certe cu antrenorul? Nu are voie așa ceva! Tănase a făcut o glumă proastă! Doar un nebun spune așa ceva! Când cineva te întreabă ce relație ai cu un bărbat, te gândești la o relație de prietenie. Nu la alte chestiuni! Doar nebunii se gândesc la altele. Nu se fac glume de astea. Trebuie să ai ceva la minte dacă spui așa ceva. Eu nu fac gluma aia nici dacă mă împuști.

ADVERTISEMENT

E o glumă de om care nu e întreg la cap. Te întreabă cineva ce relație ai cu un bărbat și tu zici că ai soție? Nu se fac glume cu tentă sexuală! Doar omul care are ceva la cap spune așa ceva. Nu am vorbit cu el. Dacă vorbesc, îi zic: «Ai ceva la cap!». Cum tu, ca bărbat, să te gândești să spui «Am nevastă» când te întreabă cineva ce relație ai cu un bărbat? Înseamnă că ai ceva la cap!”.

Ce i-a transmis Gigi Becali lui Florin Tănase după acest episod

În continuare, Gigi Becali a transmis în mod ferm, o dată în plus, că nu acceptă astfel de chestiuni la echipa sa. „Eu am alte principii în viață. Cum să te gândești la o chestie sexuală? Ce treabă are nevasta lui? Eu nu accept așa ceva. Am 70 de ani și vreau oameni normali la cap. Și așa toată lumea a înnebunit, cu pofte, plăceri și bani. Toți vor bani și plăceri exotice. Eu nu am prietenie cu nimeni. Joacă fotbal! El îmi dă telefon la 6 luni. Dacă-mi dă. Ce treabă are să-mi dea telefon? Oricine mă poate suna. Toți au telefonul meu. Am avut realizări cu el și am acceptat să mă sune, dar nu înseamnă că avem prietenie și să nu ascultăm de antrenor. La mine e stăpânire.

ADVERTISEMENT

Baciu nu a fost deranjat de reacția lui Tănase. E un om prea cuminte. Dar cum să zici așa ceva de antrenor? Poate se crede superior. Eu nu vreau să mă cert cu el. Am zis doar să înțeleagă. La FCSB există un stăpân! Restul sunt slujitori. El să dea replică pe teren, să joace fotbal. Unde suntem aici să facem așa ceva?”, în direct la