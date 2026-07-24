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Gigi Becali l-a avertizat pe Aymen Boutoutaou după debutul la FCSB: „Nu asta înseamnă fotbal!”

Gigi Becali a analizat prestația lui Aymen Boutoutaou din partida FCSB - FK Auda 2-3. Algerianul a reușit să marcheze la primul său meci în tricoul „roș-albastru”.
Bogdan Mariș
24.07.2026 | 07:00
Gigi Becali la avertizat pe Aymen Boutoutaou dupa debutul la FCSB Nu asta inseamna fotbal
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Gigi Becali (68 de ani) a comentat prestația lui Aymen Boutoutaou (25 de ani) din partida FCSB - Auda 2-3. FOTO: Sport Pictures / Renato Anghelescu (Fanatik)
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FCSB a suferit un eșec surprinzător, 2-3, în prima manșă a „dublei” cu FK Auda din turul 2 preliminar al Conference League. Noul transfer al „roș-albaștrilor”, Aymen Boutoutaou (25 de ani), a reușit să marcheze la debut, însă Gigi Becali (68 de ani) nu a fost mulțumit în totalitate de prestația sa, avertizându-l pe acesta cu privire la stilul său de joc.

Gigi Becali, avertisment pentru Aymen Boutoutaou după FCSB – Auda 2-3

Aymen Boutoutaou a reușit să marcheze golul de 2-2 în minutul 71, finalizând simplu după o acțiune frumoasă a lui Alexandru Stoian. După finalul meciului, Gigi Becali a comentat prestația algerianului, iar patronul a vorbit și despre evoluția lui Octavian Popescu, care a marcat la rândul său contra formației din Letonia. „Mi-a lăsat o impresie bună (n.r. Boutoutaou), dar fotbalul nu este așa, să driblezi mereu încă unul și încă unul. Fotbalul înseamnă să driblezi și după să dai pasă la coechipier.

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Impresia este bună, dar nu foarte bună. Dacă pierzi mingea pe mine nu mă interesează. Și Octavian Popescu a fost bine. Dar nu este ăla pe care eu îl vreau. Cu toate că el a dat un gol și a scos un penalty, că ăla a fost penalty. A fost călcat clar”, a declarat Gigi Becali, în direct la Prima Sport, după eșecul suferit de FCSB contra celor de la FK Auda. Patronul FCSB-ului l-a criticat dur pe Ștefan Târnovanu după duelul din Ghencea.

Cât a plătit FCSB pentru Aymen Boutoutaou

Sezonul 2025-2026 a fost unul pozitiv pentru Boutoutaou, care a marcat de 13 ori și a oferit 6 pase decisive pentru Sochaux, grupare care a obținut promovarea în Ligue 2. Francezii nu au dorit să îl vândă pe fotbalist, așadar FCSB a fost nevoită să mărească suma de transfer pentru a-i convinge. Inițial, presa din Franța a scris despre o ofertă de 800.000 de euro, însă Gigi Becali a anunțat că gruparea „roș-albastră” a achitat 1.35 milioane pentru a-l transfera pe Boutoutaou.

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Jucătorul născut la Lille evoluase în carieră pentru doar două cluburi, ambele în Franța: Valenciennes și Sochaux. Deși s-a născut în Franța, fotbalistul care poate evolua în ambele benzi sau ca număr 10 a decis să reprezinte Algeria la nivel internațional, iar în 2022 a jucat într-o partidă pentru reprezentativa U23 a țării din Africa.

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