Gigi Becali a surprins pe toată lumea cu declarațiile de la , despre William Baeten, cel mai recent transfer al campioanei României. Patronul roș-albaștrilor a mărturisit că va putea să-i rezilieze contractul belgianului, dacă se dovedește că are o problemă medicală la genunchi. Adrian Mititelu, .

Gigi Becali l-a băgat în ceață pe Adrian Mititelu cu declarațiile despre Baeten: „Am rămas șocat. Nu știu de unde a scos-o”

William Baeten a fost adus de Gigi Becali la FCSB de la FC U Craiova, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Patronul campioanei României a plătit 300.000 de euro pentru 50% din drepturile federative ale fotbalistului belgian.

La finalul meciului FCSB – Virtus AC (4-0), Gigi Becali a vorbit despre o . Adrian Mititelu a fost total surprins de declarațiile lui Becali și susține că William Baeten nu are probleme cu accidentările.

”Eu am văzut aseară, la televizor, ce a zis Becali. Nu știu de unde a scos asta, cine i-a zis așa ceva. Am rămas șocat. Am vorbit și cu Baeten. E adevărat că nici el nu înțelegea nimic.

„La noi a făcut pregătirea ’la sânge’. I-am întrebat și pe doctorii mei din club”

Nu a avut nicio accidentare la genunchi. La noi s-a antrenat la capacitate maximă, a făcut pregătirea ’la sânge’ cum se zice. I-am întrebat și pe doctorii mei din club dacă se pune problema de așa ceva și au zis că nu e nimic.

În plus, am văzut că băiatul a făcut și vizita medicală la ei acolo. Din ce știu, actele sunt semnate de toată lumea. Și de Becali. Chiar nu înțeleg de unde i-a venit asta. Aștept și eu să vedem ce se întâmplă”, a declarat Adrian Mititelu, conform .

William Baeten a fost deja prezentat în tricoul roș-albastru și a efectuat primul antrenament alături de noii coechipieri. Gigi Becali a mărturisit că nimic nu este bătut în cuie, iar mutarea ar putea suferi o adevărată răsturnare de situație.

„Putem să reziliem contractul. E un dubiu, are ceva la genunchi”

Gigi Becali așteaptă un verdict din partea medicilor, privind situația lui William Baeten. În cazul în care se dovedește că belgianul are probleme medicale la genunchi, patronul FCSB susține că este pregătit să rupă contractul.

„La Baeten stai să vedem rezultatul medical, să vedem ce zice doctorul. Îl citește doctorul mâine. E un dubiu… are ceva la genunchi dar nu este o problemă. El este ca și luat. Eu nu le dau contractele până nu le fac vizita medicală.

Trebuie să semneze un contract că dacă se întâmplă o accidentare în acel loc, exact cum îl identifică doctorul, putem să reziliem contractul. O să vrea, altfel nu fac contractul. Cum să nu poată să fie înregistrat contractul?”, spunea Gigi Becali, la TV Digi Sport.