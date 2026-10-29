Gigi Becali l-a contrazis pe Reghecampf după Gloria Bistrița – FCSB 1-0 și a anunțat o măsură extremă: „Ne facem de râs!”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a fost dur cu jucătorii săi după ce FCSB a fost învinsă de Gloria Bistrița, 0-1, în al doilea meci din Cupa României Betano. Omul de afaceri a anunțat întăriri masive în campania de achiziții din iarnă.

Gigi Becali vrea de urgență 5 jucători în iarnă la FCSB

Dată ca mare favorită înaintea meciului, , în al doilea meci din grupă în Cupa României Betano. Matei Popa (19 ani) și Dylan Batubinsika (30 ani) au greșit flagrant, iar Antonio Bradu (24 ani) a marcat singurul gol al meciului. Pe parcursul jocului, elevii lui Reghecampf au încercat, dar fără succes, să restabilească egalitatea.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de rezultat. Patronul de la FCSB a spus încă o dată că jucătorii săi nu au valoarea necesară, în ciuda faptului că antrenorul său a încercat să-l convingă opusul. De asemenea, omul de afaceri a anunțat că în iarnă voi sosi 5 jucători la gruparea roș-albastră.

„Cum să nu? De ce să nu mă intereseze? Este Cupa României, dar Cupa României înseamnă Europa League. Ne interesează! Este o competiție, un trofeu și trebuie câștigat. Eu am spus că nu avem valoare și că trebuie să aduc cinci jucători în iarnă. Acum s-a văzut. Bistrița nu că a fost slabă, nu mi-a fost dat să văd echipă așa slabă.

ADVERTISEMENT

Lasă că am greșit la gol, dar să nu poți să dai un gol? Eu ce-am spus când am bătut Rapidul? Am spus că au fost prea slabi, nu că am fost noi prea buni. Eu nu cred că am jucat noi prea bine cu Rapid. Eu văd valoarea jucătorilor. Eu văd jocul. Îmi dau seama după joc. Nu avem valoare, nu sunt jucători. Îți dai seama după joc. Dacă stai să te gândești, ocazia mai importantă tot ei au avut-o, să facă 2-0”, a declarat Gigi Becali, în direct la .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu dă vina pe arbitru pentru eșecul cu Gloria Bistrița

Cristi Balaj a afirmat pentru FANATIK că în minutul 30, la intrarea asupra lui Eddy Gnahore (32 ani). Cu toate acestea, Gigi Becali este de părere că acest aspect nu a influențat rezultatul final.

ADVERTISEMENT

„Ești fotbalist la FCSB, băi! Cum să nu poți s-o bați pe Bistrița? Ăștia nici nu știau pe ce lume sunt, nici nu stăteau în ghete. Concluzia: nu e valoare. Acum stăm să reproșăm la arbitru când joci cu Bistriță? Lasă astea… este rușinos. Ți-e rușine să te legi de arbitru când joci cu Bistrița. Trebuia să dai 5-0 și gata”, a mai spus Gigi Becali.