„100% o să vină!” Gigi Becali a anunțat transferul, după ce l-a făcut praf pe Dennis Politic: „Nu e de echipa asta”

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FCSB a luat 3 puncte importante după 2-0 în deplasare cu Csikszereda. Gigi Becali a intrat în direct imediat după succesul echipei sale și a avut un singur jucător pe care l-a „mitraliat”. Ce a spus despre Dennis Politic, cel care a închis tabela, dar și despre următorul transfer pus la cale de „roș-albaștri”.

Gigi Becali l-a criticat pe Dennis Politic după Csikszereda – FCSB 0-2

în în etapa a 2-a din noul sezon din SuperLiga. Politic a arătat o poftă de joc incredibilă în duelul din deplasare cu ciucanii și a reușit să trimită mingea în poartă în minutul 16 un șut puternic din afara careului de 16 metri.

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Totuși, reușita lui nu l-a impresionat pe Gigi Becali, care a declarat că deși fostul dinamovist și-a trecut numele pe tabela de marcaj, a pierdut toate mingile. „Așa s-a stabilit cum să joace fiecare câte o repriză. Doar Politic a fost scos pentru că nu e… Lasă-mă cu golul. A pierdut toate mingile.

Nu bagă piciorul. Îi e frică, nu știu. (n.r. – Îl dați pe Politic?) Păi îl ia cineva pe Politic? Mergem înainte, ce să facem. De Politic mă interesează pe mine?”, a spus inițial Gigi Becali după meciul cu Csikszereda, la TV Digi Sport. „Nu e de echipa asta. A arătat… a dat un gol, ce a arătat? Nu-l mai critic, poate iau 200-300.000 de euro pe el”, și-a continuat tirada Gigi Becali, la Prima Sport 1.

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Singurul jucător pe care Gigi Becali a ținut să îl laude din toată inima după Csikszereda – FCSB 0-2

Omul de afaceri l-a lăudat pe puștiul Pădurariu, care a făcut un joc solid în flancul stâng al apărării. Prestația tânărului fotbalist l-a convins pe latifundiarul din Pipera, care a anunțat că acesta va fi inclus în echipa de start și la meciul cu FK Auda. „Pădurariu trebuie neapărat luat în vedere să joace titular la prima echipă și chiar în cupele europene. Asta vorbeam cu Meme. Ăsta se apără mai bine. Are și tupeu. Pădurariu mi-a plăcut foarte mult!”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

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Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după victoria cu Csikszereda

FCSB continuă să facă achiziții în mercato de vară, după ce a bifat cea mai recentă mutare prin aducerea tânărului . Gigi Becali a spus imediat după victoria cu Csikszereda că fosta campioană a României va avea un nou atacant. „O să vină un atacant 100%. Încă îl caută!”, a mai spus patronul FCSB-ului la