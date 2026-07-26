Sport

„100% o să vină!” Gigi Becali a anunțat transferul, după ce l-a făcut praf pe Dennis Politic: „Nu e de echipa asta”

Dennis Politic a marcat în Csikszereda - FCSB 0-2, dar Gigi Becali tot l-a criticat. Ce a spus patronul „roș-albaștrilor” despre jucătorul său și ce transfer a anunțat.
Cristian Măciucă, Mihai Dragomir
26.07.2026 | 23:05
100 o sa vina Gigi Becali a anuntat transferul dupa ce la facut praf pe Dennis Politic Nu e de echipa asta
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali l-a făcut praf pe Dennis Politic după Csikszereda - FCSB 0-2. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

FCSB a luat 3 puncte importante după 2-0 în deplasare cu Csikszereda. Gigi Becali a intrat în direct imediat după succesul echipei sale și a avut un singur jucător pe care l-a „mitraliat”. Ce a spus despre Dennis Politic, cel care a închis tabela, dar și despre următorul transfer pus la cale de „roș-albaștri”.

Gigi Becali l-a criticat pe Dennis Politic după Csikszereda – FCSB 0-2

Dennis Politic a marcat primul lui gol după 8 luni și jumătate în victoria FCSB-ului cu 2-0 contra lui Csikszereda în etapa a 2-a din noul sezon din SuperLiga. Politic a arătat o poftă de joc incredibilă în duelul din deplasare cu ciucanii și a reușit să trimită mingea în poartă în minutul 16 un șut puternic din afara careului de 16 metri.

ADVERTISEMENT

Totuși, reușita lui nu l-a impresionat pe Gigi Becali, care a declarat că deși fostul dinamovist și-a trecut numele pe tabela de marcaj, a pierdut toate mingile. „Așa s-a stabilit cum să joace fiecare câte o repriză. Doar Politic a fost scos pentru că nu e… Lasă-mă cu golul. A pierdut toate mingile.

Nu bagă piciorul. Îi e frică, nu știu. (n.r. – Îl dați pe Politic?) Păi îl ia cineva pe Politic? Mergem înainte, ce să facem. De Politic mă interesează pe mine?”, a spus inițial Gigi Becali după meciul cu Csikszereda, la TV Digi Sport. „Nu e de echipa asta. A arătat… a dat un gol, ce a arătat? Nu-l mai critic, poate iau 200-300.000 de euro pe el”, și-a continuat tirada Gigi Becali, la Prima Sport 1.

ADVERTISEMENT
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească...
Digi24.ro
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești

Singurul jucător pe care Gigi Becali a ținut să îl laude din toată inima după Csikszereda – FCSB 0-2

Omul de afaceri l-a lăudat pe puștiul Pădurariu, care a făcut un joc solid în flancul stâng al apărării. Prestația tânărului fotbalist l-a convins pe latifundiarul din Pipera, care a anunțat că acesta va fi inclus în echipa de start și la meciul cu FK Auda. „Pădurariu trebuie neapărat luat în vedere să joace titular la prima echipă și chiar în cupele europene. Asta vorbeam cu Meme. Ăsta se apără mai bine. Are și tupeu. Pădurariu mi-a plăcut foarte mult!”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat...
Digisport.ro
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”

Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după victoria cu Csikszereda

FCSB continuă să facă achiziții în mercato de vară, după ce a bifat cea mai recentă mutare prin aducerea tânărului Luca Stancu de la Hermannstadt. Gigi Becali a spus imediat după victoria cu Csikszereda că fosta campioană a României va avea un nou atacant. „O să vină un atacant 100%. Încă îl caută!”, a mai spus patronul FCSB-ului la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali, prima decizie după Csikszereda – FCSB 0-2: „Va juca titular și...
Fanatik
Gigi Becali, prima decizie după Csikszereda – FCSB 0-2: „Va juca titular și în cupele europene!”
Tragedie în fotbalul mondial: fostul internațional a murit la doar 38 de ani...
Fanatik
Tragedie în fotbalul mondial: fostul internațional a murit la doar 38 de ani într-un accident rutier
Turul Franței 2026, live blog. Tadej Pogacar, a cincea victorie în Le Tour!
Fanatik
Turul Franței 2026, live blog. Tadej Pogacar, a cincea victorie în Le Tour!
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
S-a întâlnit cu soția lui Pancu la pauza debutului său la Rapid. Ce...
iamsport.ro
S-a întâlnit cu soția lui Pancu la pauza debutului său la Rapid. Ce i-a dezvăluit Andra: ”Asta mi s-a părut, iar ea mi-a confirmat”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!