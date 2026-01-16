Gigi Becali, critici pentru jumătate de echipă după FC Argeș – FCSB 1-0: „Bîrligea se crede prea fotbalist!”. Pe cine a mai luat în vizor

ADVERTISEMENT

, 0-1, după un gol venit în prima repriză din partea lui Yanis Pîrvu, după o greșeală pe construcție făcută de campioana României, iar Gigi Becali a nominalizat mai mulți jucători care nu l-au mulțumit.

Ce a spus Gigi Becali după ce FCSB a pierdut primul meci oficial din 2026, cu FC Argeș

Gigi Becali și-a criticat jucătorii după ce au fost învinși la Mioveni, iar printre cei care l-au dezamăgit au fost inclusiv Florin Tănase sau Vlad Chiricheș.

„Cum să mă aștept la așa ceva? Ăsta este și golul lui Târnovanu. Pentru ce să-i pasezi lui Toma cu om pe el. Păi Toma e fotbalist să-i dai pasă când are om pe el? Tănase i-a dat-o. Îi dă un umăr și gata. Thiam și Miculescu, nimic. Poate îmi reproșez că trebuia schimbat Chiricheș, deși nu a jucat rău, dar nu mai este de nivelul acesta. Asta este situația, eu nu mai trebuie să vorbesc până nu ajungem în play-off.

Eu vă promit că dacă nu intru în play-off nu o să mai vorbesc. Probabil că sunt unii care nu mai vor să vadă Becali toată ziua la televizor, eu din bun simț răspund. Echipa nu mă avantajează. Și acum cred și spun că luăm titlu. Așa simt eu, eu cred că trebuie să fiu numărul 1, să bat pe toți. Ăsta e fundamentul. Eu nu cedez niciodată în viața mea. Acum este situația că nu trebuie să mai vorbesc, că nu am ce”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Bîrligea nu a scăpat de criticile lui Gigi Becali

Autorul celei mai mari ratări a celor de la FCSB în meciul cu FC Argeș, Daniel Bîrligea nu a fost menajat de patronul echipei, care a declarat că nu există vreo ofertă și că prestațiile jucătorului nu pot să faciliteze un transfer al său în străinătate.

„Bîrligea nu era genul de om care să rateze. E adevărat, se luptă, dar parcă se crede prea fotbalist. Ce echipă să fie interesată de el când vede că ratează în situația asta. Sunt numai vrăjeli și numai minciuni, nu există nicio ofertă. Toma o să fie fotbalist, o să ne bazăm pe el, dar cum să crezi că putem să luăm bani mulți pe Toma?”, a mai spus Gigi Becali

FCSB ar putea rata play-off-ul

Victoria pe care FC Argeș a obținut-o este cu atât mai importantă cu cât piteștenii sunt în luptă directă cu pentru un loc de play-off. Datorită rezultatului înregistrat la Mioveni, acum formația lui Bogdan Andone a ajuns la 37 de puncte și a pus distanță între ea și FCSB.

Pentru campioana României urmează un duel în Europa League, în deplasare, la Dinamo Zagreb, după care va fi un duel acasă, duminică, pe 25 februarie, cu CFR Cluj, o altă echipă care luptă pentru fiecare punct în speranța că va ajunge între primele 6 în campionat.