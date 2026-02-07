Sport

Gigi Becali l-a criticat în direct, după ce l-a scos din echipa de start la FCSB: „Nu te mai da inteligent"

Gigi Becali l-a criticat în direct pe jucătorul pe care tocmai l-a scos din echipa de start a FCSB-ului. Ce a spus patronul campioanei României
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.02.2026 | 14:45
Gigi Becali la criticat in direct dupa ce la scos din echipa de start la FCSB Nu te mai da inteligent
Gigi Becali l-a lăudat pe Matei Popa. Foto: Sport Pictures
Gigi Becali l-a criticat dur în direct la TV pe Ștefan Târnovanu. De cealaltă parte, portarul Matei Popa a primit un singur gol în cele două meciuri jucate până în prezent în poarta celor de la FCSB, contra lui FC Botoșani, și a reușit deja să îl impresioneze pe patron. Latifundiarul din Pipera a explicat că tânărul de doar 18 ani prezintă o calitate pe care titularul de până acum, Ștefan Târnovanu, nu ar avea-o în viziunea sa.

Gigi Becali, impresionat de Matei Popa. Cum l-a comparat patronul de la FCSB pe portarul de 18 ani cu Ștefan Târnovanu

Este vorba despre faptul că Popa nu se complică să joace mereu scurt cu ai săi coechipieri, ci preferă de multe ori să degajeze lung mingea, iar astfel nu supune echipa la vreun risc.

Omul de afaceri a ținut să menționeze în mod special faptul că a avut mai multe discuții de-a lungul timpului cu Târnovanu pe seama acestei chestiuni, dar pesemne că nu a reușit să îl convingă pe acesta să nu se mai complice cu pase medii date în lateral.

De asemenea, finanțatorul de la FCSB s-a mai arătat încântat și de faptul că Matei Popa arată că este foarte puternic din punct de vedere mental, în ciuda vârstei sale foarte fragede.

„Din moment ce nu a primit gol, ăla nu e gol, nu e vina lui, e bine, nu? Face ce îmi place mie, nu se dă important. Nu pasează în stânga sau dreapta.

Îi dădeam telefon lui Târnovanu și îl rugam să nu mai facă asta. Dă tare în față că se duce pe vârf și pe mingea a doua vine la noi iar, că suntem cu fața.

Ăsta nu face așa ceva, nu se dă inteligent și interesant, bang, în față. Să știi că m-am interesat de el, dacă mental este puternic. Și mi-a zis MM că e stâncă, nicio emoție nu are. Asta mă interesează.

Îmi aduceam eu aminte, când mai jucam și eu fotbal în tinerețe. Face 19 ani acum, la 19 ani mai mare iuțeală ai. La 19 ani de ce să nu aperi? E adevărat, că nu are experiență, dar dacă are stabilitate mentală puternică… Mi-a zis că nu are nicio emoție”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport. 

Sfat important primit de Matei Popa de la Mihai Stoica

Recent, tot vizavi de aspectul mental, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB i-a transmis tânărului goalkeeper cum ar trebui să gestioneze momentele delicate, care inevitabil ar urma să apară de-a lungul carierei sale, în direct la Prima Sport:

„La orice vârstă e imposibil să nu faci greșeli. Chiar dacă o comite, dacă o gafă îți poate marca atât de tare cariera, înseamnă că nu o să fii portar niciodată. Ai gafat, treci mai departe. Donnarumma nu a gafat-o?”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
