Gigi Becali l-a criticat pe Olimpiu Moruțan, dar încă speră la milioane de euro pe el: „L-au văzut în alte meciuri!”

Patronul „roș-albaștrilor” l-a criticat pe Olimpiu Moruțan după eliminarea rușinoasă a echipei sale în fața lui Șahtior Karagandy, spunând că a jucat și a bătut penalty-ul la „mișto”, dar nu crede că prestația lui îi va afecta un potențial transfer pe mulți bani.

Gigi Becali consideră că cine l-a remarcat pe Olimpiu Moruțan, l-a văzut în alte meciuri mai bune ale lui și nu va conta atât de mult meciul făcut în returul din Conference League.

Gigi Becali nu renunță la milioanele pe Olimpiu Moruțan, deși l-a criticat

său de a-l vinde pe Olimpiu Moruțan pe o sumă imensă pentru fotbalul românesc, deși l-a criticat pentru evoluție din meciul cu Șahtior Karagandy.

„Am zis, lasă să nu îl schimb pe Moruţan, că are oferte. Dacă îl schimbam… Nu am ce să fac. Tot eu am greşit. Am luat nişte jucători…

Ați văzut Moruțan și la penalty a bătut la mișto. Moruțan nu trebuia lăsat să bată, părerea mea. Vezi ce înseamnă să îl lași în teren și să nu-l scoți că are oferte. Asta este, ce să facem!

N-are legătură cu Moruțan, cine l-a văzut, l-a văzut în alte meciuri. Și ce să fac, probabil o să-l bag în alte meciuri și aia e”, a mai spus patronul „roș-albaștrilor”, la TV ProX.

Fatih Terim tocmai l-a comparat pe Olimpiu Moruțan cu Gică Hagi

, fotbalist de care Galatasaray se interesează și l-a comparat cu Gică Hagi, spunând că face spectacol la meciuri.

„Moruțan este un fotbalist foarte bun, îmi place foarte mult. Pentru suma potrivită, nu cred că ar refuza Galatasaray.

Este genul de jucător care face spectacol, așa cum au făcut și frații lui înainte, Hagi, Popescu, Ilie. Veți vedea până la 1 septembrie ce va face Galatasaray”, a declarat Fatih Terim, într-o conferință de presă, potrivit T24.7

Patronul FCSB a mai lăsat din prețul pentru Moruțan, a cărui cotă o stabilise la 15 milioane de euro în urma evoluțiilor mai slabe ale jucătorului din ultimele partide:

„Eu am mai negociat cu Galatasaray și am cerut 15 milioane, dar a jucat mai slab câteva meciuri și am cerut mai puțin acum”.

