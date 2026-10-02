Sport

Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB și l-a umilit public: „Ești un vagabond!” Pus să conducă un Matiz, i-a luat 100.000 de euro lui Becali și acum îl invită „să ia cina în oraș”

Lukasz Gikiewicz a trăit o experiență neagră la FCSB din punct de vedere sportiv, dar s-a ales cu aproape 100.000 de euro după numai 4 apariții în tricoul roș-albaștrilor.
Emanuel Roşu, Razvan Nicolae
02.10.2026 | 14:55
Gigi Becali la dat afara de la FCSB si la umilit public Esti un vagabond Pus sa conduca un Matiz ia luat 100000 de euro lui Becali si acum il invita sa ia cina in oras
CORESPONDENŢĂ DIN POLONIA
Gigi Becali nu i-a dat lui Gikiewicz decât 4 meciuri la FCSB. FOTO: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Lukasz Gikiewicz (38 de ani) a venit la FCSB în vara lui 2019, după ce i-a fost recomandat lui Gigi Becali de antrenorul Florin Motroc. Gikiewicz a lucrat cu Motroc în zona arabă, unde a fost golgeter pentru mai multe echipe. Becali nu i-a dat timp să demonstreze ce poate. FCSB l-a folosit în doar 4 rânduri, apoi a făcut tot posibilul să scape de el. I-a retras mașina de serviciu și i-a dat un Matiz, l-a exclus din grupul de WhatsApp al lotului și l-a scos în afara programului de pregătire. Gikiewicz a mers la FIFA și a obținut despăgubiri de 100.000 de euro, contravaloarea contractului său în România.

Ajuns expert TV după ce s-a retras din fotbalul profesionist, Gikiewicz este acum unul dintre cei mai respectați analiști sportivi din Polonia. Într-un dialog cu FANATIK, a ținut să-i transmită un mesaj lui Gigi Becali, pe care l-a invitat la cină în București. Gikiewicz e conectat la tot ce se întâmplă în fotbalul din România și urmărește constant partidele jucate de FCSB în SuperLigă.

ADVERTISEMENT

Lukasz Gikiewicz: „Becali e cel mai bun președinte. Unic în Europa. Poate o să mergem la cină împreună!”

Deși a trăit zile dificile în finalul perioadei sale la FCSB, Gikiewicz s-a ales cu o sumă consistentă în urma experienței din România. Gigi Becali l-a numit public „vagabond”, dar Gikiewicz nu-l percepe ca pe un personaj negativ în cariera sa.

„Să știi că e fix invers, am o părere bună despre el. E un om OK! Nu a vrut atunci să respecte regulile, legile din fotbal și a cheltuit banii cu mine prostește. A ales să lupte în instanțele sportive contra mea și a pierdut. Îmi place de el, credeți-mă. Nu s-a terminat cum mi-aș fi dorit cu FCSB, dar asta e viața, ăsta e fotbalul”, a spus Gikiewicz pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Mărturia pilotului înjunghiat de copilot în timpul zborului FlyDubai: „Rănit, mi-am spus să...
Digi24.ro
Mărturia pilotului înjunghiat de copilot în timpul zborului FlyDubai: „Rănit, mi-am spus să mai fac un ultim efort”

„Gigi Becali e cel mai bun președinte pentru FCSB. Chiar îl salut, dacă citește interviul ăsta. Urmăresc și FCSB. Știu că Becali a dat bani pe câteva transferuri în ultimele luni, știu că Drăguș s-a accidentat, știu cam tot. Nu pot să-l uit pe Becali. În Europa, nu cred că găsim un asemenea personaj ca el! Poate o să mergem la cină împreună cândva. Îi doresc tot binele și lui, și FCSB-ului. Sper să ia campionatul și să ajungă în Champions League, cum știu că își dorește”, a adăugat fostul atacant.

ADVERTISEMENT
Polonezii au aflat totul despre trecutul Elenei Hagi și n-au stat pe gânduri:...
Digisport.ro
Polonezii au aflat totul despre trecutul Elenei Hagi și n-au stat pe gânduri: cum au descris-o

Gikiewicz a păstrat legătura cu Bozidar Ciorbadjinski și cu Aris Soiledis și e la curent cu ceea ce fac în prezent Man, Tănase sau Coman la echipele lor de club: „Vorbesc cu Ciorbadjinski și cu Soiledis. Noi am venit în aceeași perioadă și asta ne-a apropiat. Îi urmăresc și pe foștii colegi români, pe Man, pe Tănase, pe Florinel Coman”.

ADVERTISEMENT

Gikiewicz vede diferențe uriașe între fotbalul polonez și cel din România

Lukasz Gikiewicz crede că țara sa va produce tot mai mulți jucători în anii următori, ținând cont de investițiile care se fac la toate nivelurile.

„Crede-mă, nu putem compara România și Polonia. Vino să vezi baze ale cluburilor din liga a 3-a și a 4-a. Să vezi stadioane, facilități, academii. Poate cluburile mari din România s-ar lupta la vârf și în Ekstraklasa, dar sunt numai câteva exemple, poate două sau 3 echipe. În Polonia punem accent foarte mare pe copii și pe dezvoltarea carierelor lor.

ADVERTISEMENT

Trebuie să fie la fel și în România. Ați avut Generația de Aur, pe urmă alte câteva echipe bune, dar totul se duce parcă în jos. Legia, care e un colos, a avut probleme mari să iasă din zona periculoasă a clasamentului. S-au întărit toate echipele, au bugete bune, sunt tot mai competitive, se dezvoltă tot mai mult. Toată liga va crește”, a comentat Gikiewicz.

Înaintea partidei din această seară, Gikiewicz nu ia în calcul decât victoria: „Am făcut egal cu Bosnia, apoi am primit 3 goluri de la Suedia. Fazele fixe! Suntem slabi la fazele fixe, din păcate. Trebuie să ne luptăm să prindem măcar locul 2 în grupa asta și să fim cât mai bine poziționați la tragerea pentru Euro 2028”.

Gikiewicz abia așteaptă să-l revadă pe Hagi pe banca României. Spune că „Regele” e unul dintre cei care i-au marcat copilăria: „L-am văzut prima dată la Mondialul din ’94. Am și poze cu el, stickere. E o legendă! Știu că fiul lui, Ianis, e acum la echipa națională a României și va face totul pentru a-i călca pe urme. Și selecționerul nostru îl știe foarte bine pe Gică Hagi, a jucat și el mulți ani în Spania”.

  • 7 echipe a mai schimbat Lukas Gikiewicz după plecarea de la FCSB
  • 206 minute are Gikiewicz la FCSB
  • 2 pase de gol a reușit polonezul în tricoul roș-albaștrilor, în ciuda timpului limitat de joc de care a avut parte
Henny Reistad, transfer istoric la Brest! Cea mai bună handbalistă a lumii a...
Fanatik
Henny Reistad, transfer istoric la Brest! Cea mai bună handbalistă a lumii a fost dorită şi de CSM Bucureşti. Exclusiv
Simona Halep a reziliat contractul cu AnimaWings și reacționează după editorialul lui Horia...
Fanatik
Simona Halep a reziliat contractul cu AnimaWings și reacționează după editorialul lui Horia Ivanovici și întrebările Fanatik: ”Nu am încasat niciun ban!”
Carlos Alcaraz a avut o reacție categorică în polemica turneelor de Grand Slam
Fanatik
Carlos Alcaraz a avut o reacție categorică în polemica turneelor de Grand Slam
Tags:
Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
Parteneri
Bombă! Componentul Generației de Aur anunță că Gică Hagi ar fi aproape de...
iamsport.ro
Bombă! Componentul Generației de Aur anunță că Gică Hagi ar fi aproape de plecarea de la națională: '100%!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!