Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB și l-a umilit public: „Ești un vagabond!” Pus să conducă un Matiz, i-a luat 100.000 de euro lui Becali și acum îl invită „să ia cina în oraș”

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Lukasz Gikiewicz (38 de ani) a venit la FCSB în vara lui 2019, după ce i-a fost recomandat lui Gigi Becali de antrenorul Florin Motroc. Gikiewicz a lucrat cu Motroc în zona arabă, unde a fost golgeter pentru mai multe echipe. Becali nu i-a dat timp să demonstreze ce poate. FCSB l-a folosit în doar 4 rânduri, apoi a făcut tot posibilul să scape de el. I-a retras mașina de serviciu și i-a dat un Matiz, l-a exclus din grupul de WhatsApp al lotului și l-a scos în afara programului de pregătire. Gikiewicz a mers la FIFA și a obținut despăgubiri de 100.000 de euro, contravaloarea contractului său în România.

Ajuns expert TV după ce s-a retras din fotbalul profesionist, Gikiewicz este acum . Într-un dialog cu FANATIK, a ținut să-i transmită un mesaj lui Gigi Becali, pe care l-a invitat la cină în București. Gikiewicz e conectat la tot ce se întâmplă în fotbalul din România și urmărește constant partidele jucate de FCSB în SuperLigă.

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Lukasz Gikiewicz: „Becali e cel mai bun președinte. Unic în Europa. Poate o să mergem la cină împreună!”

Deși a trăit zile dificile în finalul perioadei sale la FCSB, Gikiewicz s-a ales cu o sumă consistentă în urma experienței din România. Gigi Becali l-a numit public „vagabond”, dar Gikiewicz nu-l percepe ca pe un personaj negativ în cariera sa.

„Să știi că e fix invers, am o părere bună despre el. E un om OK! Nu a vrut atunci să respecte regulile, legile din fotbal și a cheltuit banii cu mine prostește. A ales să lupte în instanțele sportive contra mea și a pierdut. Îmi place de el, credeți-mă. Nu s-a terminat cum mi-aș fi dorit cu FCSB, dar asta e viața, ăsta e fotbalul”, a spus Gikiewicz pentru FANATIK.

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„Gigi Becali e cel mai bun președinte pentru FCSB. Chiar îl salut, dacă citește interviul ăsta. Urmăresc și FCSB. Știu că Becali a dat bani pe câteva transferuri în ultimele luni, știu că Drăguș s-a accidentat, știu cam tot. Nu pot să-l uit pe Becali. În Europa, nu cred că găsim un asemenea personaj ca el! Poate o să mergem la cină împreună cândva. Îi doresc tot binele și lui, și FCSB-ului. Sper să ia campionatul și să ajungă în Champions League, cum știu că își dorește”, a adăugat fostul atacant.

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Gikiewicz a păstrat legătura cu Bozidar Ciorbadjinski și cu Aris Soiledis și e la curent cu ceea ce fac în prezent Man, Tănase sau Coman la echipele lor de club: „Vorbesc cu Ciorbadjinski și cu Soiledis. Noi am venit în aceeași perioadă și asta ne-a apropiat. Îi urmăresc și pe foștii colegi români, pe Man, pe Tănase, pe Florinel Coman”.

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Gikiewicz vede diferențe uriașe între fotbalul polonez și cel din România

Lukasz Gikiewicz crede că țara sa va produce tot mai mulți jucători în anii următori, ținând cont de .

„Crede-mă, nu putem compara România și Polonia. Vino să vezi baze ale cluburilor din liga a 3-a și a 4-a. Să vezi stadioane, facilități, academii. Poate cluburile mari din România s-ar lupta la vârf și în Ekstraklasa, dar sunt numai câteva exemple, poate două sau 3 echipe. În Polonia punem accent foarte mare pe copii și pe dezvoltarea carierelor lor.

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Trebuie să fie la fel și în România. Ați avut Generația de Aur, pe urmă alte câteva echipe bune, dar totul se duce parcă în jos. Legia, care e un colos, a avut probleme mari să iasă din zona periculoasă a clasamentului. S-au întărit toate echipele, au bugete bune, sunt tot mai competitive, se dezvoltă tot mai mult. Toată liga va crește”, a comentat Gikiewicz.

Înaintea partidei din această seară, Gikiewicz nu ia în calcul decât victoria: „Am făcut egal cu Bosnia, apoi am primit 3 goluri de la Suedia. Fazele fixe! Suntem slabi la fazele fixe, din păcate. Trebuie să ne luptăm să prindem măcar locul 2 în grupa asta și să fim cât mai bine poziționați la tragerea pentru Euro 2028”.

Gikiewicz abia așteaptă să-l revadă pe Hagi pe banca României. Spune că „Regele” e unul dintre cei care i-au marcat copilăria: „L-am văzut prima dată la Mondialul din ’94. Am și poze cu el, stickere. E o legendă! Știu că fiul lui, Ianis, e acum la echipa națională a României și va face totul pentru a-i călca pe urme. Și selecționerul nostru îl știe foarte bine pe Gică Hagi, a jucat și el mulți ani în Spania”.