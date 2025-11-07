Sport

Gigi Becali l-a dat de gol în direct pe Louis Munteanu: „Vrea să ia 5 milioane de euro la semnătură!”

Gigi Becali a vorbit, din nou, despre transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la FCSB. De ce întârzie, de fapt, atacantul să dea un răspuns favorabil campioanei României
Cristian Măciucă
07.11.2025 | 09:00
Gigi Becali la dat de gol in direct pe Louis Munteanu Vrea sa ia 5 milioane de euro la semnatura
Gigi Becali l-a dat de gol în direct pe Louis Munteanu: „Vrea să ia 5 milioane de euro la semnătură!"
Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea ca Louis Munteanu să ajungă de la CFR Cluj la FCSB. Atacantul vicecampioanei nu pare prea entuziasmat de propunerea roș-albaștrilor. Latifundiarul din Pipera susține că știe care ar fi adevăratul motiv.

Gigi Becali știe de ce Louis Munteanu nu vrea, de fapt, la FCSB

Gigi Becali și-a propus să o întărească pe FCSB pentru finalul sezonului. Patronul campioanei a promis 4-5 transferuri în pauza de mercato de iarnă. Una dintre țintele lui Becali este Louis Munteanu de la CFR Cluj.

Latifundiarul din Pipera e dispus să dea 4,5 milioane de euro pe vedeta lui Neluțu Varga, la pachet cu Lindon Emmerlahu. Munteanu nu pare însă convins că ar vrea la FCSB, club care l-a dorit și în vară.

„(n.r. Întrebat despre transferuri) Nu mai țin minte. Ce rost are să vorbim? E devreme, ce să discutăm? Sunt numai discuții. Ce rost are? Era aia cu Louis Munteanu (n.r. plus Emmerlahu) și era făcută 99 la sută. Gata. Și pe urmă a căzut. Îi dădeam 30.000 și făceam în așa fel ca din prime să ajungă la 45.000, din calificări de Europa. Nu are rost să vorbim acum.

La CFR are 21.000. Nu e nicio supărare. Orice om poate să zică da sau nu. Într-un fel poate e mai bine. E posibil, că așa am auzit niște zvonuri. Mi-a spus cineva că mai vrea să stea doi ani și să plece liber și să ia la semnătură 5 milioane”, adeclarat Gigi Becali la Digi Sport.

Louis Munteanu vrea să devină cel mai bine plătit jucător de la FCSB

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali susținea că Louis Munteanu vrea cel mai mare salariu de la FCSB. Momentan, cel mai bine plătit fotbalist al campioanei este Florin Tănase, care câștigă 30.000 de euro lunar. La CFR Cluj, golgheterul campionatului din sezonul trecut mai are contract până în vara lui 2028.

„El a zis că vrea să aibă cei mai mulți bani, mai mulți și decât Tănase”, a declarat Gigi Becali, potrivit aceleiași surse.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
