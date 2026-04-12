Gigi Becali l-a dat de gol în direct pe Mihai Pintilii cu privire la finul Chiricheș: „Bă, tată, spune bărbătește!”

12.04.2026 | 12:12
La finalul meciului FCSB – Oțelul Galați 4-0 de sâmbătă seară, Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe Vlad Chiricheș (36 de ani) pentru prestația avută pe Arena Națională. Ulterior, intrat în dialog pe seama acestui subiect cu Mihai Pintilii (41 de ani), fost antrenor secund la echipa roș-albastră, în prezent analist TV, și de asemenea nașul lui Chiricheș.

Gigi Becali și Mihai Pintilii, controversă în direct vizavi de subiectul Vlad Chiricheș

Finanțatorul campioanei României a dezvăluit că în urmă cu ceva timp, când încă se afla la echipă, fostul mijlocaș defensiv i-a transmis că finul său nu ar mai trebui să fie folosit la mijlocul terenului, întrucât s-ar fi văzut foarte clar încă de pe atunci că el nu mai poate da randamentul scontat în acea poziție. În cadrul dialogului purtat de cei doi în direct la Prima Sport, Becali l-a încurajat pe Pintilii să recunoască această chestiune.

Dorind să îi ia apărarea lui Vlad Chiricheș, fostul internațional român a explicat că a spus atunci lucrurile respective din dorința ca bunul său prieten să nu fie scos din lot, așa cum se punea problema atunci, ci în schimb să mai fie folosit în anumite momente, doar că pe poziția sa de bază, cea de fundaș central.

Cum a decurs exact dialogul dintre Gigi Becali și Mihai Pintilii:

Gigi Becali: „A spus Mirel că bărbații spun ce gândesc, iar eu sunt bărbat și voi spune toată viața mea ce gândesc, chiar dacă mor. Al doilea lucru: a zis Mirel și voi vă întrebați 35 de minute. Păi, dacă o echipă este obligată să alerge în plus kilometri pentru unul, normal că obosește. V-am spus că obosește echipa, că aleargă pentru ăla care nu aleargă deloc. Și încă ceva, să nu se supere Pintilii, să mă ierte, mi-a zis mie: ‘Nea Gigi să nu-l mai bage la mijloc, că nu mai poate acolo’”. 

Mihai Pintilii: „Nu, v-am zis să nu-l mai băgați la mijloc. Băgați-l în apărare. Voiați să îl scoateți de pe listă. Dacă nu mai vreți să-l băgați la mijlocaș, băgați-l fundaș central”. 

Gigi Becali: „Cuvintele au fost astea: ‘Gigi, nu-l mai băga la mijloc, că nu mai poate el să joace acolo. Dacă nu mai poate, băgați-l fundaș central, nu mijlocaș, că nu mai poate’”.

Mihai Pintilii: „Eu nu voiam să-l scoateți de pe listă. De asta am zis asta atunci”.

Gigi Becali: „Bă, tată, spune bărbătește. Ăsta e răspunsul la alea 35 de minute”. 

Mihai Pintilii: „Păi am răspuns sincer, bărbătește. Nu mi-e rușine, e finul meu, îl iubesc și n-am nicio problemă cu el. Așa cum și dumneavoastră îl iubiți pe finul dumneavoastră. Eu v-am zis, asta a fost discuția noastră, eu nu mint.”

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
