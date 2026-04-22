Gigi Becali l-a distrus în direct: „Indolent! Trebuie să dansezi ca maimuța”

Ștefan Târnovanu a revenit în poarta FCSB-ului la meciul cu UTA și a rămas și pentru partida cu Farul. Deși campioana s-a impus cu 3-2 la Ovidiu, goalkeeperul a greșit la ambele goluri ale „marinarilor”.

Cine au fost remarcații patronului după Farul – FCSB 2-3

Vlad Chiricheș nu este singurul jucător care l-a enervat pe Gigi Becali după Farul – FCSB 2-3. Ștefan Târnovanu a intrat din nou în gura patronului pentru . Latifundiarul din Pipera i-a lăudat însă pe Tănase, Stoian, Tavi Popescu și Joao Paolo.

„I-am spulberat. Ce să mai vorbesc de meci? Ce m-a încântat și i-am zis lui Meme: ‘Băi, Mihai, fotbalist de mare clasă e Tănase. De clasă mondială, o să îl ajute pe Tănase pe Gică (n.r. Hagi, selecționerul României). E de mare clasă Tănase’.

Și eu am zis că e cel mai bun, dar acum parcă e din ce în ce mai bun. Dirijează tot jocul, îl organizează. Stoian are mișcări. Joacă bine pentru ceilalți. Nu prea are forță, dar va avea că e copil. Dar se demarcă bine, vede bine jocul, se mișcă din ce în ce mai bine.

Tavi s-a mișcat și el. A început să îi iasă driblingurile alea. Nu îi mai ieșeau. Îl dădeau la o parte toți. Acum i-au ieșit alea de pe vremuri. Mi-a plăcut foarte mult de Joao Paolo. Eu vreau jucători care participă la joc. Nu îmi e frică de minge, iubesc mingea, îmi place să o ating. Eu văd cine fuge de minge. Joao Paolo îi place la om mingea. Participă la joc”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a distrus, din nou, pe Ștefan Târnovanu

În schimb, Gigi Becali l-a criticat, din nou, în termeni dur pe Ștefan Târnovanu. Omul de afaceri nu a fost încântat de evoluția portarului din meciul cu Farul. „Târnovanu, săracul… Câștigi meciul lejer, de ce să mai zici de ei? Am câștigat meciul ușor. A greșit, asta e, mare lucru. Târnovanu e portar bun, dar e indolent. Când un portar face asemenea greșeli. La prima e indolența, încrederea. ‘Sunt șmecher’. Și joci la mișto.

‘Ce, mă, nu m-ați băgat până acum? Păi eu sunt șmecher’. Frica trebuie să fie frică cât stai în poartă să nu intre mingea. Să fii în tensiune maximă. Să dansezi întruna ca maimuța. Să nu intre mingea în plasă. Dar dacă tu ești șmecher, o pasezi cu pieptul lui Radaslavescu”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.