Gigi Becali l-a distrus în direct: „Indolent! Trebuie să dansezi ca maimuța”

Ștefan Târnovanu a luat două goluri ușoare în Farul - FCSB 2-3. Gigi Becali nu l-a menajat deloc pe goalkeeper, pe care l-a făcut praf după meci.
Cristian Măciucă
22.04.2026 | 10:30
Ștefan Târnovanu a revenit în poarta FCSB-ului la meciul cu UTA și a rămas și pentru partida cu Farul. Deși campioana s-a impus cu 3-2 la Ovidiu, goalkeeperul a greșit la ambele goluri ale „marinarilor”. Gigi Becali a pus tunurile pe fotbalistul în vârstă de 25 de ani.

Cine au fost remarcații patronului după Farul – FCSB 2-3

Vlad Chiricheș nu este singurul jucător care l-a enervat pe Gigi Becali după Farul – FCSB 2-3. Ștefan Târnovanu a intrat din nou în gura patronului pentru gafele făcute la golurile lui Eduard Radaslavescu și Denis Alibec. Latifundiarul din Pipera i-a lăudat însă pe Tănase, Stoian, Tavi Popescu și Joao Paolo.

„I-am spulberat. Ce să mai vorbesc de meci? Ce m-a încântat și i-am zis lui Meme: ‘Băi, Mihai, fotbalist de mare clasă e Tănase. De clasă mondială, o să îl ajute pe Tănase pe Gică (n.r. Hagi, selecționerul României). E de mare clasă Tănase’.

Și eu am zis că e cel mai bun, dar acum parcă e din ce în ce mai bun. Dirijează tot jocul, îl organizează. Stoian are mișcări. Joacă bine pentru ceilalți. Nu prea are forță, dar va avea că e copil. Dar se demarcă bine, vede bine jocul, se mișcă din ce în ce mai bine.

Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Digi24.ro
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”

Tavi s-a mișcat și el. A început să îi iasă driblingurile alea. Nu îi mai ieșeau. Îl dădeau la o parte toți. Acum i-au ieșit alea de pe vremuri. Mi-a plăcut foarte mult de Joao Paolo. Eu vreau jucători care participă la joc. Nu îmi e frică de minge, iubesc mingea, îmi place să o ating. Eu văd cine fuge de minge. Joao Paolo îi place la om mingea. Participă la joc”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Soția lui Thomas Neubert nu s-a putut abține. A scris 3 cuvinte, după...
Digisport.ro
Soția lui Thomas Neubert nu s-a putut abține. A scris 3 cuvinte, după ce Mirel Rădoi a plecat de la FCSB

Gigi Becali l-a distrus, din nou, pe Ștefan Târnovanu

În schimb, Gigi Becali l-a criticat, din nou, în termeni dur pe Ștefan Târnovanu. Omul de afaceri nu a fost încântat de evoluția portarului din meciul cu Farul. „Târnovanu, săracul… Câștigi meciul lejer, de ce să mai zici de ei? Am câștigat meciul ușor. A greșit, asta e, mare lucru. Târnovanu e portar bun, dar e indolent. Când un portar face asemenea greșeli. La prima e indolența, încrederea. ‘Sunt șmecher’. Și joci la mișto.

‘Ce, mă, nu m-ați băgat până acum? Păi eu sunt șmecher’. Frica trebuie să fie frică cât stai în poartă să nu intre mingea. Să fii în tensiune maximă. Să dansezi întruna ca maimuța. Să nu intre mingea în plasă. Dar dacă tu ești șmecher, o pasezi cu pieptul lui Radaslavescu”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, RADIOGRAFIE LA SANGE a jucatorilor FCSB dupa 3-2 cu Farul. Cine L-A IMPRESIONAT

„Mi-e milă de Chiricheș!”. Marius Șumudică, stupefiat de situația veteranului de la FCSB
Fanatik
„Mi-e milă de Chiricheș!”. Marius Șumudică, stupefiat de situația veteranului de la FCSB
“Farul Constanța suferă, riscă retrogradarea cu Stoican!” Verdict dur după plecarea lui Gică...
Fanatik
“Farul Constanța suferă, riscă retrogradarea cu Stoican!” Verdict dur după plecarea lui Gică Hagi
Ce a făcut Mirel Rădoi aseară, după meci! Dezvăluirea patronului FCSB: “Mi-a zis...
Fanatik
Ce a făcut Mirel Rădoi aseară, după meci! Dezvăluirea patronului FCSB: “Mi-a zis Meme Stoica”
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Banciu a numit compania aeriană care 'trebuie evitată cu orice preț'
iamsport.ro
Banciu a numit compania aeriană care 'trebuie evitată cu orice preț'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!